Çankırı'da Temmuz 2022 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 774 oldu - Son Dakika
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Çankırı'da Temmuz 2022 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 774 oldu

26.08.2022 10:01
Çankırı'da Temmuz 2022 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 774 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayı sonu itibari ile Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 774 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayı sonu itibari ile Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 774 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından "Motorlu Kara Taşıtları", verilerini açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 56 bin 774'e ulaştı. Kentte trafiğe kayıtlı araçların 39,8'ini otomobil, yüzde 27,4'ünü traktör, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 11,6'sını motosiklet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 173 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan 173 taşıtlar içerisinde motosiklet yüzde 45,1 ile ilk sırada yer alırken, traktörler yüzde 24,9'unu, yüzde 23,7'sini otomobil, yüzde 6,4'ünü kamyonet oluşturdu. - ÇANKIRI

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Kontrolden çıkan araç bahçeye girdi, o anlar kamerada Kontrolden çıkan araç bahçeye girdi, o anlar kamerada Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş yaralandı Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş yaralandı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Çankırı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Temmuz 2022 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 774 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Temmuz 2022 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 774 oldu - Son Dakika
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