Yıllık enflasyon yüzde 79,60 oldu - Son Dakika
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Yıllık enflasyon yüzde 79,60 oldu

03.08.2022 10:29
Yıllık enflasyon yüzde 79,60 oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, temmuzda aylık yüzde 2,37 artarken; yıllık enflasyon yüzde 79,60 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADABir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,46 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 olarak gerçekleşti.


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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıllık enflasyon yüzde 79,60 oldu - Son Dakika

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