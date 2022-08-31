Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Bir Yılda Yüzde 90,56 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Bir Yılda Yüzde 90,56 Arttı

31.08.2022 12:31
Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Bir Yılda Yüzde 90,56 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,56 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,56 arttı.

TÜİK, temmuz ayına dair H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; H-ÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,56 ve aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 artış gösterdi.

PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİNDE ÜRETİCİ FİYATI DÜŞTÜ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 25,38 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 38,23, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 20,31, posta ve kurye hizmetleri yüzde 17,38 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 4,20 ARTTI

Bir önceki aya göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,20, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,58, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9,59, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 17,11 arttı.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 121,28 OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 121,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 81,72, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 56,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 77,05, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,34 arttı.

POSTA VE KURYE HİZMETLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI DA YILLIK YÜZDE 159,96'YA ÇIKTI

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 21,65, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 30,46, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 34,05 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 159,96, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 142,01, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 127,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Bir Yılda Yüzde 90,56 Arttı - Son Dakika

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