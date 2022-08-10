Son 6 Ayda Sığır Sayısı Yüzde 0,9, Manda Sayısı İse Yüzde 1,5 Oranında Azaldı - Son Dakika
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Son 6 Ayda Sığır Sayısı Yüzde 0,9, Manda Sayısı İse Yüzde 1,5 Oranında Azaldı

10.08.2022 16:30
Son 6 Ayda Sığır Sayısı Yüzde 0,9, Manda Sayısı İse Yüzde 1,5 Oranında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yılın ilk 6 ayında sığır sayısı yüzde 0,9, azalırken, manda sayısı yüzde 1,5 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yılın ilk 6 ayında sığır sayısı yüzde 0,9, azalırken, manda sayısı yüzde 1,5 geriledi.

TÜİK hayvansal üretim istatistiklerini yayınladı. Veriler, sığır ve manda sayısının düştüğüne işaret etti.

Manda üreticileri de ANKA haber Ajansı'na yaptıkları açıklamalarda "Yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışa dayanacak gücümüz kalmadı. Bir bir manda çiftliklerini kapatıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

MANDA SAYISI 183 BİNE DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 2022 yılı haziran ayında 17 milyon 876 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde bulunan sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,9 azalarak 17 milyon 693 bin olurken, manda sayısı yüzde 1,5 azalarak 183 bine indi.

KOYUN SAYISINDA İSE ARTIŞ OLDU

Küçükbaş hayvan sayısı 2022 yılı haziran ayında 58 milyon 448 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş; keçi sayısı ise yüzde 0,1 azalarak 12 milyon 325 bin baş olarak hesaplandı.

YORUMLAR
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Veli Ağbaba: 'İşsizlik Verilerinde Tüik Yine İşkur'a Yakalandı' Veli Ağbaba: 'İşsizlik Verilerinde Tüik Yine İşkur'a Yakalandı' TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son 6 Ayda Sığır Sayısı Yüzde 0,9, Manda Sayısı İse Yüzde 1,5 Oranında Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son 6 Ayda Sığır Sayısı Yüzde 0,9, Manda Sayısı İse Yüzde 1,5 Oranında Azaldı - Son Dakika
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