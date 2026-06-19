Türkiye-İtalya ticaret hedefi 40 milyar dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-İtalya ticaret hedefi 40 milyar dolar

19.06.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İtalya ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar olduğunu belirterek, 40 milyar dolarlık hedefe ulaşılacağını söyledi. İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya Business Forum'da konuşan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz." dedi.

İtalyan Kredi Ajansı (SACE), İtalyan Ticaret Ajansı (ICE), İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Türk iş insanlarının katılımıyla Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-İtalya Business Forum'un kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bakan Bolat, bugünkü toplantının, Türkiye-İtalya ilişkileri açısından son derece umut verici bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade ederek, iki ülkenin Akdeniz bölgesindeki en güçlü ve en dinamik ekonomik ortaklıklardan birine sahip olduğunu söyledi.

Bu ortaklığın karşılıklı güven, birbirini tamamlayan sanayi yetenekleri ve uzun yıllara dayanan işbirliği geleneği üzerine inşa edildiğini dile getiren Bolat, Türk-İtalyan ilişkilerinin her zaman dostluk ve ortaklık temelinde ilerlediğini, iki ülkenin sanayicilerinin ve iş insanlarının daima yakın işbirliği içinde olduğunu anlattı.

Bolat, Türkiye'de onlarca yıldır faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketinin bulunduğunu, Osmanlı döneminden bu yana faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin bile görülebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmi bugün yaklaşık 30 milyar dolar seviyesindedir. Almanya'nın ardından İtalya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı dış ticaretin yaklaşık 7'de biri Türkiye-İtalya ticaretinden oluşmaktadır. Bu nedenle bu ilişki büyük önem taşımaktadır. Liderlerimiz de orta vadede en geç yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefini belirledi. Umuyorum ki bizler, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz."

"İtalyan şirketlerin ülkemizdeki yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaştı"

Bakan Bolat, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin dördüncüsünü geçen yıl Roma'da başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, foruma her iki ülkenin liderlerinin yanı sıra 500'e yakın şirket temsilcisinin katıldığını, zirvenin ardından 15 mutabakat zaptının imzalandığını, anlaşmaların iki ülkenin iş dünyasının ortaklıklarını daha da geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu anlattı.

İki ülke arasında ekonomi ve yatırımlar alanında imzalanan anlaşmalara dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk ve İtalyan iş dünyası ile sanayisi artık birbirinden ayrı düşünülemez durumdadır. Çünkü birlikte çalışıyor, işbirliği yapıyor, birbirleri için parçalar üretiyor ve bu parçaları gerek İtalya'da gerekse Türkiye'de büyük ölçekli üretim süreçlerinde bir araya getiriyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketinin ülkemizdeki toplam yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu İtalyan şirketleri altyapı, inşaat, enerji, otomotiv, finans, makine, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede değerli katkılar sağlamıştır. Türk şirketleri de özellikle lojistik, taşımacılık, liman işletmeciliği, otomotiv, sağlık hizmetleri, kimya, tekstil ve konaklama sektörlerinde İtalya'daki varlıklarını giderek artırmaktadır."

"Üçüncü ülkelerde işbirliğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyabiliriz"

Ticaret Bakanı Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının, İtalya'da toplam değeri 80 milyon dolar olan 8 projeyi hayata geçirdiğini belirterek, özellikle SACE'nin büyük desteğiyle, müteahhitlik sektöründe üçüncü ülkelerde de çok önemli ortak projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar dünyanın 138 ülkesinde 13 bine yakın proje üstlendiğini ve bu projelerin toplam değerinin 562 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, Türk müteahhitlerin SACE, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası ve dünyanın çeşitli finans kuruluşlarından geniş kapsamlı finansman sağlayabildiğini anlattı.

Bolat, Türk müteahhitler Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen ve SACE tarafından desteklenen projelere ilişkin örnekler paylaşarak, "Bu işbirliği, Türk ve İtalyan şirketlerinin yatırım modelleri aracılığıyla birlikte nasıl değer yaratabileceklerini açıkça göstermektedir." dedi.

Bu finansman desteklerinin farklı projelerde devamını umduklarını aktaran Bolat, "Bu başarıların üzerine inşa ederek, yalnızca Türkiye ve İtalya'da değil, üçüncü ülkelerde de işbirliğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak önemli bir potansiyelin bulunduğuna inanıyoruz. Bahsettiğim bütün bu ortaklıklar, Türk üreticilerin ve müteahhitlerin, İtalyan finans kuruluşları ve üreticileriyle işbirliği yaparak rekabet güçlerini nasıl artırabileceklerini göstermektedir." şeklinde konuştu.

"Türk ve İtalyan şirketler birçok sektörde stratejik ortaklıklar kuruyor"

Bakan Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının son 23 yılda 40 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, Baykar'ın Piaggio ve Leonardo ile kurduğu ortaklıkların Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini ve güvenliğine yönelik savunma programlarının başarıyla ilerlemesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Bolat, "Özellikle umut ve cesaret veren hususlardan biri de Türk ve İtalyan şirketlerin birçok sektörde stratejik ortaklıklar kuruyor olmasıdır. Tüm bu gelişmeler, iki güçlü ve dost ülke arasında ileri teknolojiler ve bilim alanındaki işbirliğinin daha da derinleştiğini göstermektedir." diye konuştu.

Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilere sunduğu katkılara vurgu yapan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupalı dostlarımızın ve ortaklarımızın Türkiye'yi 'Made in EU' projesinin dışında bırakacak yanlış bir karar almamalarını ümit ediyoruz. Böyle bir karar, değer zincirleri bakımından birbirine son derece sıkı şekilde bağlı ve entegre olan Türk ve İtalyan sanayileri ile genel olarak Avrupa ve Türk sanayileri açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu gerçeği dikkate almayan herhangi bir siyasi karar, hem Avrupa ekonomilerine ve sanayilerine hem de Türk ekonomisine zarar verebilir."

Bolat, Türkiye'yi destekleyen çok sayıda güçlü Avrupalı lider ve hükümet olduğuna işaret ederek, Türk, İtalyan ve Avrupalı liderlerin, özel sektörün ve iş insanlarının desteği ve yoğun çabaları sayesinde AB'de sağduyunun galip geleceğine ve Türkiye'nin "Made in EU" projesi kapsamında değerlendirileceğine inandıklarını vurguladı.

İleriye dönük ve daha kapsayıcı bir yaklaşım konusunda İtalyan hükümetinin güçlü ve sürekli desteğini büyük takdirle karşıladıklarını ifade eden Bolat, "Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik müzakerelerin başlatılması konusunda da İtalyan hükümetinin desteğine güveniyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, İtalya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İtalya ticaret hedefi 40 milyar dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Seferihisar Belediyesine yönelik “rüşvet“ operasyonunda Mustafa Günay’ın eşi de gözaltına alındı Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda Mustafa Günay'ın eşi de gözaltına alındı
Konya’da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti Konya'da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
NATO’dan Ukrayna’ya dev destek paketi: Rusya’dan “Yıkıcı yanıt“ tehdidi NATO’dan Ukrayna'ya dev destek paketi: Rusya'dan "Yıkıcı yanıt" tehdidi
CHP’de İzmir depremi Tire Belediye Başkanı da istifa etti CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti
Survivor’da büyük finalin adı belli oldu Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

20:42
İran harekete geçti FIFA’ya şikayette bulunacaklar
İran harekete geçti! FIFA'ya şikayette bulunacaklar
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:23
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
20:14
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor
Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
19:49
Bartın’da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
18:48
Vedat Muriqi’nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 21:03:18. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-İtalya ticaret hedefi 40 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.