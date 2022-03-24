Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na IDC Türkiye'den ödül - Son Dakika

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yenilikçi yaklaşımı, dijital ürünleri ve hizmet çeşitliliğiyle International Data Corporation'ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Dünya Bankası ve AB FRIT-II Fonlarına yönelik başvurular için geliştirdiği "dijital uygulama platformu" ile ödül aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası açıklamasına göre, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik faaliyetlerine yenilikçi projeleriyle devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin en iyi kurumlarının yarıştığı, bilgi teknolojileri alanında fark yaratan yenilikçi, dijital uygulamaları ödüllendiren IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde "Corporate Banking" kategorisinde ödüle layık görüldü. ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi IDC Türkiye'nin her yıl düzenlediği finans sektörünün lider kurumlarını buluşturan Finans Zirvesi'nde 18 kurumdan 34 proje, finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan jüri oylarıyla değerlendirildi.

Türkiye'nin kalkınması için farklı kaynaklardan finansman imkanlarını işletmelere sunan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve AB FRIT-II Fonlarına yönelik proje kapsamında geliştirdiği, başvuruların online olarak sunulduğu, genel değerlendirme ve izleme sürecinin dijital olarak yürütüldüğü web tabanlı online başvuru ve yönetim platformu ile ödüle layık görüldü.

Kullanıcı dostu bir başvuru süreci yönetmek için tasarlanan platform, hibe ve kredilerin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlıyor. Bankanın dijitalleşme yoluyla müşteri çeşitlendirme stratejisini destekleyerek, müşteri deneyimini bir bütün olarak ele alıyor ve veriye dayalı iş kararları alma imkanı sunuyor. Başvuru sahiplerinden gelen öneri ve şikayetler, platformda bir süreç akışını takip ederek sorumlu personele yönlendiriliyor. Öneride bulunan veya problemle karşılaşan başvuru sahiplerine sorununun çözümü hakkında bilgi veriliyor.