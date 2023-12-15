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Türkiye Kamu Kurumları Verilerini Bulut Sistemine Taşıyor - Son Dakika
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Türkiye Kamu Kurumları Verilerini Bulut Sistemine Taşıyor

Türkiye, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerini bulut sistemine taşıma çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi'nin oluşturulması için çalışmalar devam ediyor. Strateji, bulut hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini, bulut göçünün hayata geçirilmesini ve iş gücü yetkinliklerinin artırılmasını hedefliyor. Bu çalışmalarla kamu bütçesinde tasarruf sağlanması ve yeni nesil teknolojilere erişimin kolaylaşması amaçlanıyor.

Türkiye Kamu Kurumları Verilerini Bulut Sistemine Taşıyor
15.12.2023 - 11:03,
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Türkiye, teknolojik gelişmelerle paralel olarak kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin gelecek yıldan itibaren bulut sistemine taşınmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edindiği bilgiye göre, "Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi"nin oluşturulmasına ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Ofisin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonların görüşleri alındı. Stratejinin temel başlıkları, bulut hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde tedarik edilmesi, bulut göçünün hayata geçirilmesi ve iş gücü yetkinliklerinin artırılması olarak belirlendi.

Yeni nesil teknolojilere daha uygun maliyetlerle erişim sağlanması, bu teknoloji sayesinde mevcut dijital hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni dijital hizmetlerin geliştirilmesi de amaçlar arasında yer aldı. Stratejinin, 2024 yılı başında yayımlanması planlanıyor.

Stratejiyle, bulut teknolojilerinin sağladığı avantajlardan verimli şekilde yararlanılması, mükerrer bilgi teknolojileri yatırımlarının önüne geçilmesi, atıl kapasitenin ortadan kaldırılması, maliyetlerin düşürülerek kamu bütçesinde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanması da hedefleniyor. Bu çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024'te "bulut sistemi"ne taşınmasına ilişkin adımlara hız verilmiş olacak.

Ulusal güvenlik, istihbarat ve asayişle ilgili endişeler dikkate alındı

Bulut sistemine geçiş çalışmaları kapsamında, veri ve siber güvenliğe ilişkin endişeler de dikkate alındı. Buna göre, bulut hizmet sağlayıcıları için kalite, standardizasyon ve güvenlik gereksinimleri gibi karşılanması gereken kriterleri kapsayan dünyaca kabul görmüş belgelendirme ve yetkilendirme mekanizması getirilecek. Ayrıca, ulusal güvenlik, istihbarat ve asayiş hizmetlerinden doğrudan sorumlu olanlar hariç, kamu kurumları kendi bilgi teknoloji altyapısı için yatırım yapmayacak ve bu nitelikteki ihtiyaçlarını ticari bulut bilişim hizmet sağlayıcılardan temin edecek.

"Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi" oluşturulacak

Bulut sistemine geçiş sürecinde karşılaşılabilecek zorlukları aza indirmek için "Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi" oluşturulacak. Kamu kurumları tarafından bulut bilişim kullanımında bilgi teknolojileri varlık envanterleri hazırlanacak ve bu veriler analiz edilerek detaylı planlamalar yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulut bilişimine yönelik personelin rolleri ve buna uygun yetkinlikler tespit edilecek, bulut bilişim alanındaki kurumsal kapasite ve iş gücü yetkinlikleri de geliştirilecek.

Bulut sistemlerinin kullanımıyla kamu kurumlarında başlayacak dönüşümle, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını kolaylaşacak ve bu durum kamu hizmetlerinin dönüşümünde kaldıraç etkisi oluşturacak.

Kaynak: AA
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