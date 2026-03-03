Türkiye-Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem

Türkiye-Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem
03.03.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Kanada'nın enerji ve işbirlikleri için yeni bir dönem açtığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kanada ilişkisinde yeni bir sayfa açılan döneme girildiğini belirterek, "Dünyadaki jeopolitik gelişmeler, özellikle Kuzey Amerika'da yaşanan gelişmeler ve diğer yerlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla artık dünyada farklı işbirliklerine, farklı ittifaklara daha yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, Kanada'nın Toronto kentinde aralarında Kanada Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Yunus Emre Vakfı ve Maarif Vakfı temsilcilerinin de bulunduğu Türk sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada dünyada devam eden büyük bir ticaret savaşı olduğunu aktaran Bayraktar, "Onun için Türkiye ile Kanada ilişkileri şu anda biraz daha anlam ifade ediyor. Artık Kanada da yeni ortaklıklara bakmak durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye ile Kanada ilişkisinde yeni bir sayfa açılan döneme girildiğini belirterek, "Dünyadaki jeopolitik gelişmeler, özellikle Kuzey Amerika'da yaşanan gelişmeler ve diğer yerlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla artık dünyada farklı iş birliklerine, farklı ittifaklara daha yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi enerji alanında bağımsız kılmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Bayraktar, "Kanada'yla yapacağımız işbirlikleri önem arz ediyor. Burası, yeraltı kaynaklarını en çok değerlendiren ülkelerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye için İran'ın önemli bir komşu ve önemli bir enerji tedarikçisi olduğunun altını çizerek, "Sürecin ne tarafa evrileceğini tahmin etmek güç. Ümidimiz ve temennimiz odur ki bu süreç, kısa bir süre içerisinde bir dengeye oturur ve durur. Bizi artık hiçbir şeyin şaşırtmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreçte Türkiye olarak çok daha güçlü olmamız gerekiyor, her açıdan güçlü olmamız gerekiyor. Ekonomik olarak, savunma açısından, askeri açıdan ve siyaseten güçlü olmalıyız. Bunun da özünde temel birkaç şey var; bunlardan bir tanesi elbette ki birlik-beraberlik içerisinde olmak. Yani, ortak değerler etrafında buluşabilmek." ifadelerini kullandı.

Toronto temasları çerçevesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen iftar programına, ardından da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile THY tarafından düzenlenen Kanada-Türkiye İş Resepsiyonu'na iştirak eden Bayraktar, buralardaki konuşmalarında Türkiye ile Kanada işbirliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye-Kanada ilişkilerine azami önem veriyor ve bu ilişkileri bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Enerji, madencilik ve savunma sanayisi alanlarında birlikte yapabileceğimiz pek çok şey bulunuyor. Nükleer enerjiyi enerji sepetimize dahil etmek istiyoruz. Nükleer enerji, buradaki ziyaretimizin en temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Ayrıca, Kanada bir madencilik ülkesi. Şu anda pek çok Kanadalı şirket Türkiye'ye yatırım yapıyor. Yerli Türk şirketleri ile Kanadalı şirketler arasında daha fazla işbirliği görmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Kanada, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:54
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:36:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye-Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.