Türkiye-Kazakistan Havacılık Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye-Kazakistan Havacılık Anlaşması

Türkiye-Kazakistan Havacılık Anlaşması
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Türkiye ve Kazakistan arasında sivil havacılık ilişkilerini geliştiren mutabakat zaptı imzalandı.

TÜRKİYE ile Kazakistan arasındaki sivil havacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki hava ulaşım imkanlarının artırılması amacıyla yeni bir mutabakat zaptı imzalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından mutabakat zaptı, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Saltanat Tompiyeva tarafından imzalandı. Yeni düzenlemeyle birlikte, Türkiye ile Kazakistan arasındaki yolcu taşımacılığında mevcut uçuş hakları genişletilirken, havayolu işletmelerine daha esnek bir operasyon imkanı sağlandı. İstanbul'dan Astana ve Almatı başta olmak üzere Kazakistan'ın önemli şehirlerine gerçekleştirilebilecek seferlere ilişkin kapasite imkanları artırılırken; Ankara, Antalya ve Bodrum çıkışlı bağlantılar ile iki ülkenin diğer şehirleri arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik adımlar atıldı.

Mutabakat kapsamında ayrıca iki ülke havayolu işletmelerinin karşılıklı olarak haftalık 38 frekansa kadar tarifeli kargo seferi gerçekleştirebilmesine imkan sağlandı. Böylece Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaretin ve lojistik bağlantıların hava kargo taşımacılığı yoluyla daha güçlü şekilde desteklenmesinin önü açıldı. Yeni mutabakat zaptı ile havayolu işletmelerine operasyonlarını pazar koşullarına göre daha esnek şekilde planlayabilmelerine yönelik ilave imkanlar da sağlandı. Güncellenen uçuş noktaları ve trafik hakları sayesinde önümüzdeki dönemde iki ülke arasında yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlardaki uçuş sayılarının artırılması için hukuki ve operasyonel zemin oluşturuldu.

Görüşmelerde ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasındaki iş birliğinin yalnızca hava ulaştırmasıyla sınırlı kalmayarak; havacılık emniyeti ve güvenliği, eğitim, bakım, yer hizmetleri, havalimanı operasyonları ve dijitalleşme gibi sivil havacılığın farklı alanlarında da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve karşılıklı seyahatlerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kazakistan Havacılık Anlaşması - Son Dakika

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