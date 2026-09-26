Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Yıldız, iki ülkeyi stratejik ortak görüyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Emre Yıldız, "Orta Koridor'un ve bölgesel bağlantısallığın güçlenmesiyle birlikte Türkiye ve Kırgızistan'ı, sadece iki ülke arasındaki ticaret açısından değil, Orta Asya'nın daha geniş pazarlarına birlikte açılan iki stratejik iş ortağı olarak konumlandırabiliriz." dedi.

Emre Yıldız, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticari ilişkilere yönelik AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kırgızistan'da yenilenebilir enerji, madencilik, tarım-gıda işleme, tekstil, ulaştırma-lojistik ve dijital hizmetler başta olmak üzere hemen her stratejik alanda son derece cazip yatırım fırsatlarının olduğunu söyledi.

Söz konusu sektörlerin tamamında Türk iş dünyası için çok sayıda yeni işbirliği imkanlarının bulunduğuna işaret eden Yıldız, "Enerji ilk sıradaki alanlardan biri. Kırgızistan'da özellikle hidroelektrik, küçük hidroelektrik santralleri, güneş enerjisi ve enerji şebekelerinin modernizasyonu konusunda önemli yatırım ihtiyacı bulunuyor." diye konuştu.

Yıldız, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticari ilişkilerin güçlü bir ivme yakaladığını ve 2025 yılında ikili ticaret hacminin yaklaşık 1,65 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakamlar mevcut potansiyelimizi henüz tam olarak yansıtmıyor. İki ülke Cumhurbaşkanının belirlediği 5 milyar dolarlık orta vadeli hedefin üzerine çıkma kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde makine, otomotiv yan sanayi, elektrik-elektronik, inşaat malzemeleri, tekstil ve gıda sektörlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji, madencilik ve lojistik alanlarına odaklanacaklarını kaydeden Yıldız, Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğinin sunduğu stratejik avantajla birlikte klasik ticaretin ötesine geçerek doğrudan yatırımlar, teknoloji transferi ve ortak girişimler aracılığıyla bu potansiyeli en üst seviyede hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Tarım ve gıda sanayisinde çok daha geniş bir işbirliği alanı görüyoruz"

Emre Yıldız, Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı'nın da küçük hidroelektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri ve şebeke modernizasyonunu öncelikli yatırım alanları arasında gösterdiğine işaret ederek, Türkiye'nin enerji projelerindeki mühendislik, müteahhitlik, ekipman ve işletme tecrübesinin burada önemli bir avantaj sağlayabileceğini aktardı.

Madencilik ve madenlerin işlenmesinin uzun vadeli yatırım açısından dikkat çekici bir alan olduğuna dikkati çeken Yıldız, tarım ve gıda sanayisinde çok daha geniş bir işbirliği alanı gördüklerini, altyapı, inşaat ve lojistik açısından da önemli fırsatların olduğunu anlattı.

Emre Yıldız, Orta Koridor'un etkinliğinin artırılmasıyla Türkiye ile Kırgızistan arasındaki bağlantının güçlenebileceğini, Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği ve bölgesel bağlantılarının doğru yatırım modeliyle şirketlere daha geniş pazarlara erişim imkanı sağladığını vurguladı.

Yıldız, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hattın Orta Koridor ile entegre bir şekilde işlemesi, Kırgızistan'ı yalnızca hedef bir pazar olmaktan çıkarıp Çin, Orta Asya, Hazar, Kafkasya ve Türkiye aksında küresel bir lojistik ve transit merkez haline getirecektir. Türk şirketleri açısından bakıldığında bu durum, Kırgızistan'da kurulacak üretim, depolama ve dağıtım tesisleri kanalıyla geniş Avrasya pazarlarına çok daha hızlı ve etkin erişim imkanı anlamına gelmektedir. Türk şirketleri açısından asıl fırsat koridorun etrafında yeni bir ekonomik ekosistem oluşturmak olacaktır."

Emre Yıldız, Orta Koridor ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun Türkiye açısından sadece birer ulaştırma projesi olmadığını, bunların ticaretin, yatırımların, üretim zincirlerinin ve bölgesel ekonomik entegrasyonun yeniden şekillenmesine katkı sağlayabilecek altyapı projeleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Kırgızistan ekonomik ilişkilerinde önümüzdeki dönemde ortak üretim, yatırım ve üçüncü ülke pazarlarına birlikte açılma modellerine de odaklanılmasının önemine işaret eden Yıldız, "Dolayısıyla Kırgızistan'ı yalnızca bir ihracat pazarı olarak değil, Orta Asya ve AEB coğrafyasına yönelik bir üretim ve işbirliği merkezi olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Türkiye ve Kırgızistan'ı Orta Asya'nın daha geniş pazarlarına birlikte açılan iki stratejik iş ortağı olarak konumlandırabiliriz"

Türk ve Kırgız şirketlerini yalnızca alıcı-satıcı olarak değil, ortak yatırımcı, ortak üretici ve üçüncü pazarlarda birlikte hareket eden iş ortakları olarak buluşturmayı önemsediklerini belirten Emre Yıldız, 5 milyar dolarlık ikili ticaret hedefinin ötesinde, asıl kalıcı kazanımın iki ülkenin üretim ve yatırım kapasitesini birbirine bağlayan bu tür modellerden geleceğine dikkati çekti.

Özel sektörler arasındaki temasları artırarak ikili ticaret hedefine katkı sunmak istediklerini dile getiren Yıldız, "Özellikle Orta Koridor'un ve bölgesel bağlantısallığın güçlenmesiyle birlikte Türkiye ve Kırgızistan'ı sadece iki ülke arasındaki ticaret açısından değil, Orta Asya'nın daha geniş pazarlarına birlikte açılan iki stratejik iş ortağı olarak konumlandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.