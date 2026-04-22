Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Kosova Ekonomik İşbirliği Toplantısı
22.04.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Priştine'de Türk ve Kosovalı iş insanlarıyla yatırım fırsatlarını görüşüyor.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Priştine'de, Türkiye- Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Sayın Mimoza Kusari Lila ile birlikte, Türk ve Kosovalı iş insanlarıyla bir araya geldiğimiz 'Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatları çok yönlü ve uzun soluklu bir bakış açısıyla ele aldık. Kosova'da kurulu yüzlerce firmayla, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Türk firmaları; altyapıdan enerjiye, bankacılıktan hizmet sektörüne uzanan geniş faaliyet alanlarıyla yalnızca ekonomiye değil, bölgesel kalkınmaya da güçlü katkılar sunmaktadır. İş dünyamızın hareketliliği, girişim gücü ve sahadaki etkinliğiyle, Türkiye-Kosova ekonomik ilişkilerini, Allah'ın izniyle çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:10:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.