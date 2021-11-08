Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Aydın Erdemir oldu

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Aydın Erdemir seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜRKLİM'in 24. Genel Kurul Toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üye şirket yöneticileri ve sektörün önemli isimlerinin katıldığı toplantıda 3 yıllık görev süresi sona eren Hakan Genç, başkanlığı Aydın Erdemir'e devretti.

Toplantıda sektördeki erkek egemen algısını bozan bir bulaşmaya da imza atıldı. Terminal çekici operatöründen operasyon saha elemanına kadar limancılık sektörünün farklı alanlarında çalışan 9 kadın liman işçisi de toplantıda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Hakan Genç yönetimindeki TÜRKLİM ile 3 yıl boyunca iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Liman işletmeleri sektörünün çatı kuruluşu olan TÜRKLİM ile birlikte denizciliğin kangren olan sorunlarına birlikte çözümler ürettiklerini, tek ses olduklarını ve birlikte duruş sergilediklerini aktaran Kıran, "Sektörümüzü ileriye taşımak için el birliğiyle çaba gösterdik. 10 bine yakın üyesi olan odamız, TÜRKLİM ile yine birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir de yeni yönetim döneminde Deniz Ticaret Odası ile iş birliği içinde çalışacaklarını ve sektörün sorunlarına birlikte çözüm arayacaklarını belirtti.

TÜRKLİM olarak sektör raporları hazırlamaya devam edeceklerini bildiren Erdemir, "Zaman; 2050 yılını şimdiden tahlil etme zamanıdır. Bu amaçla danışmanlarımızla birlikte 2022 yılından başlayarak 'Vizyon 2050' raporlarımızı hazırlamaya; sektörümüzle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye, gelişen, büyüyen ve dinamik bir ülke. Bu da önümüzdeki yıllarda yeni limanlar demek, mevcut limanların büyümesi demek." değerlendirmesinde bulundu.