Türkiye MIPIM 2024'te Güçlü Temsil

Ekonomi

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin de (GYODER) güçlü bir şekilde yer alacağı Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM), bu yıl 11- 14 Mart tarihlerinde Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, MIPIM'de merkezi bir alanda stant açacak GYODER, Türk markalarıyla birlikte sektöre damga vurmayı hedefliyor.

Dernek, MIPIM 2025'te Türk gayrimenkul sektörünü küresel ağlarla buluşturarak, sektörün en yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesini sağlayacak.

Bu yıl MIPIM'e 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin teması olan "Yeniden Başlat" felsefesiyle katılacak GYODER, Türkiye'nin değerlerini dünya ile buluşturarak sektöre ilham vermeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yılki katılımın önemine dikkati çekerek, MIPIM'in sektörel geleceğin şekillendiği bir platform haline geldiğini vurguladı.

Gayrimenkul sektörünün dünya genelinde hızla değiştiğini ifade eden Çekici, şöyle devam etti:

"GYODER olarak bu dönüşümün içinde yer almayı ve üyelerimizi yeniliklerle buluşturmayı önemsiyoruz. MIPIM'de üyelerimize yalnızca yeni projeleri sergileme fırsatı sunmuyor, aynı zamanda sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri doğrudan yerinde deneyimleme imkanı tanıyoruz. Amacımız, üyelerimizin rekabet ve ihracat gücünü artırarak küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer almalarına katkı sağlamak."

Bu vizyon doğrultusunda "Yeniden Türkiye" mesajı vereceklerini aktaran Çekici, şunları kaydetti:

"Türkiye, küresel krizlere ve zorluklara karşı en dayanıklı ülkelerin başında geliyor ve bu direnciyle yatırımcılara güven veren bir merkez olmaya devam ediyor. Bu dayanıklılığın en önemli yansımalarından biri de yıllar içinde edindiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle dünyada öne çıkan Türk gayrimenkul sektörüdür. Bugün Türkiye, yeni iş modelleri, yatırım fırsatları, yenilikçi finansman araçları ve sürdürülebilir gayrimenkul çözümleri geliştirerek sektörü yeniden şekillendiriyor. Stratejik konumuyla Türkiye, küresel yatırımcılarla daha güçlü ve kalıcı bağlar kurmaya hazırlanıyor. İşte bu yüzden, bizi biz yapan tüm değerlerimizle 'Yeniden Türkiye' diyerek dünyayla buluşuyoruz."