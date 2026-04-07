Türkiye Mobilya İhracatı 1.76 Milyar Dolar

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 760 milyon 517 bin dolara ulaştı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, Türkiye İhracatlar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatının ilk çeyrekte 1 milyar 760 milyon 517 bin olarak açıklandığını bildirdi.

Güleç, mobilya ve orman ürünleri sektöründeki bu ihracat rakamını yakın coğrafyada yaşanan jeopolitik gerilim ve savaşlara rağmen başarı olarak gördüklerini bildirdi.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Alican Yavaş da açıklanan ihracat rakamlarının küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün direncini ortaya koyduğunu söyledi.

Yavaş, Türkiye genelinde mobilya ve orman ürünleri ihracatındaki performansın, sektörün üretim gücünü ve dış pazardaki etkinliğini açıkça gösterdiğini dile getirerek, "Jeopolitik gerilimler, savaşlar ve küresel ticarette yaşanan daralmalara rağmen elde edilen bu rakamlar son derece kıymetlidir." dedi.

Türkiye'nin mobilya sektöründe hem kalite hem de tasarım anlamında güçlü bir konumda bulunduğunu vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada hem üretim kapasitemiz hem de ihracat kabiliyetimizle ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz. Türkiye genelinde açıklanan ihracat rakamlarında İnegöl'ün payı her geçen yıl artmaktadır. İnegöl mobilyası özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında güçlü bir marka haline geldi. Koltuk takımları, yatak odası ve yemek odası grupları ihracatta öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İnegöl olarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."