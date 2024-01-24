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Türkiye Motosiklet Satışları Avrupa'yı Geride Bıraktı - Son Dakika
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Türkiye Motosiklet Satışları Avrupa'yı Geride Bıraktı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı rekor kırarak Avrupa'nın en çok motosiklet satan ülkesi oldu. Yerli iş gücü ile montajı yapılan markaların başı çektiği satışlarda, elektrikli motosiklet ve mopedlerin satışı da büyük bir artış gösterdi. 2024 yılında da satışların aynı seviyede devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Motosiklet Satışları Avrupa\'yı Geride Bıraktı
24.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:21
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Türkiye'de motosiklet satışları tüm tarihlerin rekorunu kırarak Avrupa'yı geride bıraktı.

TÜİK verileri göre, 2023 yılı toplamında trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı yüzde 130 artış göstererek, 957 bin 292 oldu. Bayi stokları da göz önünde bulundurulunca bu rakam ortalama olarak 1 milyon adedi geçiyor.

Türkiye, 2023 yılındaki motosiklet satışlarında Avrupa'nın en çok motosiklet satan ülkesi oldu. Satılan motosiklet markalarında yerli iş gücü ile montajı yapılan markalar ise başı çekti. Ayrıca dünyada artan elektrikli araç kullanımı Türkiye'de motosiklete de yansıdı. Geçtiğimiz yıla göre, Türkiye'de satılan elektrikli motosiklet ve elektrikli moped sayısı yüzde 239 artış göstererek yıl boyunca 173 bin 301 adet satıldı. Trafiğe tescili yapılan bu araçlar 2024 yılındaki sarf malzeme ihtiyacı ile de sektöre hareket getireceğini ifade eden Tekyıldız Group kurucusu Sedat Yıldız, 2024 yılında da satışların 2023 adetlerini koruyacağını beklediklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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