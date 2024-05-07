Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi. Bu durum, ülkenin finansal istikrarının arttığını gösteriyor ve yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini yansıtıyor.
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7.05.2024 17:37:53. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi - Son Dakika
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