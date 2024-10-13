Türkiye\'nin Afrika İhracatı Potansiyeli

Ekonomi

World Cooperation Industries (WCI) Forum Başkanı Utku Bengisu, Türkiye'nin ihracatında çeşitliliğin önemine dikkati çekerek, "Afrika sadece Afrika'dan da ibaret değil artık ama sadece Afrika'dan bile ibaret olsa 1,4 milyarlık nüfus, 54 ülke ve 3,25 trilyon dolar gayrisafi milli hasılanın yanında her yıl yaklaşık bir trilyon dolar ithalat, Türkiye için gayet çekici ve cazip." dedi.

Afrika pazarı, 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan 11'inci WCI Forum'da masaya yatırılacak. Yüksek düzeyli katılımın beklendiği forum öncesi, WCI Forum Başkanı Bengisu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bengisu, amaçlarının Türkiye'de üretim yapan firmaların, KOBİ'lerin, üreticilerin ve ihracatçıların yeni ve daha stratejik bir pazar olan Afrika pazarına ilgisini artırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatta pazar çeşitliliğine ihtiyacı olduğunu aktaran Bengisu, Türkiye'nin ana pazarının Avrupa Birliği (AB) ve Orta Doğu olduğunu kaydetti.

Bengisu, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Afrika kıtasında 1,5 milyara yakın insan yaşıyor ve şu anda yaklaşık 3,25 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz ve 2050'de 1,4 milyarlık bu nüfus 2,8 milyara doğru gidiyor. Dünya artık gitgide daha da Afrikalılaşacak. Bu neyi sağlıyor? Bir göç sorunu var. Afrikalılar da dışarıda yaşamaya başlıyor ve dolayısıyla diğer ülkelerde ve bölgelerde de Afrikalılar yaşıyor. Eskiden Afrika kıtası sadece 5 bölgeden ibaretti, Kuzey, Güney, Doğu, Batı ve Orta Afrika. Şimdi uzmanlar, Dünya Bankası, OECD raporlarına altıncı Afrika bölgesi, Afrika diasporası diye bölge girdi. Sadece Amerika'da yaşayan Afro-Amerikanların satın alma gücünün 1,7 trilyon dolar kapasitesine ulaşacağı öngörülüyor."

"Afrika, Türkiye için gayet çekici ve cazip"

WCI Forum Başkanı Bengisu, Türkiye'de bir Afrika bilinci oluşturulur ve Afrika ile Türkiye arasında bir ilişki zinciri gelişirse, Türkiye'nin buradan diğer ülkelere ve kıtalara da sıçrayabileceğine dikkati çekti.

Bengisu, "Çünkü sadece ABD'de her yıl 500 binin üzerinde Afrikalı oraya iş ve ticaret vesilesiyle gidip geliyor. 500 binin üzerinde seyahat var. Dolayısıyla bu tip pazarları keşfetmek için de bir potansiyeli var. Afrika sadece Afrika'dan da ibaret değil artık ama sadece Afrika'dan bile ibaret olsa 1,4 milyarlık nüfus, 54 ülke ve 3,25 trilyon dolar gayrisafi milli hasılanın yanında her yıl yaklaşık bir trilyon dolar ithalat, Türkiye için gayet çekici ve cazip." diye konuştu.

Forumun Türkiye ve Afrika arasındaki ihracat fırsatlarının artırılması hedefinden doğduğunu belirten Bengisu, organizasyonun değerinin ve öneminin biraz daha yükseldiğini dile getirdi.

Bengisu, "Çünkü artık Avrupa pazarında da bir daralma var. Bugün Almanya ekonomisi 9 çeyrektir küçülüyor, artık bir resesyon tehlikesi. Fransa keza öyle. En büyük beşinci ihracat pazarımız olan İtalya, rakamlar fena gelmese de yaşlanmaya başladı, nüfusu son 10 yılda azalmaya başladı. En büyük altıncı ihracat pazarı olan Romanya, son 10 yılda nüfusunun yüzde 26'sını kaybetti. Burası sizi geleceğe çok taşıyabilecek bir pazar değil. Onun için bir alternatif ve çeşitliliğe ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"Düzenleyeceğimiz forum özelinde Afrika'da bir potansiyel olduğunu görüyorum"

Bengisu, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ticaret hacminin 35,5 milyar dolarlar olduğu bilgisini paylaşarak, ticaret hacminin bu noktada sıkışmış olduğunu söyledi.

"Sıkışmış" kelimesini bilinçli olarak kullandığının altını çizen Bengisu, şunları kaydetti:

"Çünkü çok daha büyük bir potansiyel var. İki taraflı bir dengesizlik var. Birincisi, bazen Afrikalılar kendi bankalarında para bulundurmak istemedikleri için diaspora hesaplarından yani Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan ya da Belçika'dan Türkiye'ye para gönderiyorlar ticaretleri için. Dolayısıyla biz Afrika'ya mal satıyoruz ama ticaret rakamlarında Belçika ihracat yapmış gibi oluyor. Burada da bir Afrika'yla ilgili bir dezavantajlı bir durum var. Afrika'nın gerçek rakamlarına ulaşmakta zorlanıyoruz. Buna rağmen ölçülebilen rakamlar 35,5 milyar dolar seviyesinde. Daha yukarı gidebilir miyiz? Gidebiliriz. 2005'te Cumhurbaşkanımız daha başbakanken, bir 'Afrika Yılı' ilan edildi ve Afrika hamlesinde zirve noktalarından biridir, kilometre taşlarından biridir."

Bengisu, Türkiye'nin attığı bu adım sonrası Afrika ile ilgili farkındalık başladığını anlatarak, Türkiye'nin o dönem 12 olan büyükelçilik sayısının şu an 44'e yükseldiğini dile getirdi.

O dönem ticaret hacminin sadece 5,4 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bengisu, şunları söyledi:

"Hemen burnumuzun dibinde bir ülke vardı, Hindistan, onların da 6,1 milyar dolardı ticaret hacmi. Biz bu açılımı başlattığımızda onlar da bir açılımı başlattı. Bakın bizim açılımımız çok şükür meyvelerini vermeye başladı ama bizim açılımımız bizi 35,5 milyar dolara kadar taşıdı. Bu değerli ve önemlidir, kesinlikle değerli olduğunu düşünüyorum ama rekabet içerisinde olduğumuz Hindistan bu dönemde 122 milyar dolara çıktı. Demek ki pazar şu an olduğumuz noktadan 4 katı daha büyüyebilecek şekilde gelişebilir. Dolayısıyla biz potansiyelimizin çok altındayız. Onun için ben özellikle bizim forum özelinde de Afrika'da bir potansiyel olduğunu görüyorum."

"Türk ihracatçıları için Afrika'da birçok sektörde fırsat var"

Utku Bengisu, Türk ihracatçıları için Afrika'daki sektörlere değinerek, inşaattan altyapıya, tarımdan gıdaya, tekstilden teknolojiye ve otomotivden yeşil dönüşüme kadar birçok alanda yatırım fırsatı olduğunu kaydetti.

Küreselde yaşanan pazar daralmalarına işaret eden Bengisu, Türkiye'nin bu daralmayı Afrika ile aşabileceğini dile getirdi.

Bengisu, öncelikli hedeflerinin WCI Forum ile networking sisteminin Türkiye-Afrika arasında kalıcı bağlantılar, sürdürülebilir ihracat ve ticaret ilişkilerini kurmak olduğunu belirtti.

Bunun için 16-17 Ekim'de yapacakları foruma 1500 Afrikalı dış ticaret firmasını getireceklerini ifade eden Bengisu, "Bu firmaları seçerken neye dikkat ettik? Bu firmaların daha önce AB'den, Çin'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), Hindistan'dan ticaret yapması yani bir uluslararası ticaret tecrübesine sahip olmasını bekledik. Onlara göre seçtik ve o seçtiğimiz 1500 kişiye, 'Siz bugüne kadar BAE'den hep bu gıdayı aldınız, mobilyayı aldınız, tekstil aldınız ama şimdi Türkiye'den de alma şansınız var' diye getirdiğimiz insanlar." dedi.

Bengisu, Türkiye'nin üreterek büyümek zorunda olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin üretimi artıracak yeni pazarlara ihtiyacı var. Afrika da bu pazarlardan biri." diye konuştu.