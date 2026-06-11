Türkiye'nin Bal İhracatı 13,5 Milyon Dolar - Son Dakika
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Türkiye'nin Bal İhracatı 13,5 Milyon Dolar

11.06.2026 11:53
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Ocak-Mayıs 2023'te Türkiye, 3 bin 97 ton bal ile 13,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan bal ihracatı 13 milyon 520 bin 730 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, ülkeden yılın ilk 5 ayında 3 bin 97 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 13 milyon 520 bin 730 dolar kazanç sağlandığını belirten İskender, bölgeden bu dönem 35 ülkeye bal dış satımı yapıldığını ifade etti.

ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'nın bu dönem en fazla bal ihraç edilen 3 ülke olduğunu aktaran İskender, "Türkiye'den ocak-mayıs döneminde ABD'ye 4 milyon 408 bin 892 dolarlık, Birleşik Krallık'a 1 milyon 999 bin 247 dolarlık, Almanya'ya da 1 milyon 395 bin 404 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.

İskender, ihracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarını belirterek, her geçen gün ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına işaret etti.

İskender, bal ihracatından umutlu olduklarını, ilerleyen aylarda da ihracatın artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Bal İhracatı 13,5 Milyon Dolar - Son Dakika

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