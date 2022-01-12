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Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2021'de yüzde 48 artarak 137 milyon dolara yaklaştı - Son Dakika

Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2021'de yüzde 48 artarak 137 milyon dolara yaklaştı

12.01.2022 12:33

Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği bisiklet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 136 milyon 745 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği bisiklet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 136 milyon 745 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk firmaları, 2020'de önemli bölümü Hollanda, Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya gibi bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 92 milyon 367 bin dolarlık bisiklet ihracatı yaptı.

2021'de ise ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 48 yükselten Türk bisiklet sektörü, 110 ülkeye 136 milyon 745 bin dolarlık bisiklet sattı.

Söz konusu dönemde Hollanda, 22 milyon 898 bin dolarla en çok bisiklet ihracatı yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 17 milyon 299 bin dolarla Almanya, 17 milyon 205 bin dolarla Fransa, 17 milyon 43 bin dolarla Finlandiya ve 13 milyon 388 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 54'ü Manisa'dan

Manisa, geçen yıl Türkiye genelinde en fazla bisiklet ihracatı yapan il oldu. 2021'de 74 milyon 223 bin dolarlık bisiklet ihracatı yapan Manisa, Türkiye'nin bu alandaki ihracatının yüzde 54'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Bisiklet ihracatında Manisa'yı 33 milyon 132 bin dolarla İstanbul ve 18 milyon 173 bin dolarla İzmir takip etti.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, geride kalan yılda sektörün zor bir dönem geçirdiğini, 2021'de dünya genelindeki bisiklet üreticilerinin, Uzak Doğu'daki tedarikçileriyle yaşadıkları temin sorunu nedeniyle Avrupa pazarının Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

Bisiklet ihracatındaki artışın Türkiye'deki sektörün büyümesi için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Şakrak, şöyle konuştu:

"Eğer bu artışı sürdürebilir hale getirirsek Avrupa için önemli bir oyuncu olabileceğiz. 2022 de önceki yıllar gibi sektörümüz adına zor geçecek. Maalesef Kovid-19'un öngörülemez etkileri devam etmekte. Bazı ülkelerde kısmi kapanmalar veya kısıtlamalar olmakta bu da alt malzeme tedarikinde gecikmelere neden olmakta. Öte yandan her krizin bir fırsat yarattığını öngörürsek, bisiklet üretimi kadar bisiklet parçası üretimi açısından da yatırım fırsatları doğurmakta. Umarım sektör olarak bu zorlu ve zorlu olduğu kadar da fırsatlar barındıran yılı iyi değerlendirir ve ihracatımızı artırarak Avrupa'da bisiklet ve bisiklet parçası tedarikinde önemli bir oyuncu oluruz."

Türkiye'nin 2020 ve 2021 yılındaki bisiklet ihracatı ve en fazla ihracat yapılan 10 ülke şöyle:

Ülkeler2020 ihracatı (dolar)2021 ihracatı (dolar)

Hollanda15.555.05922.898.120

Almanya10.693.27217.299.403

Fransa12.867.75717.205.351

Finlandiya14.169.72917.043.493

Birleşik Krallık5.867.14013.388.054

İtalya10.725.88813.143.613

İspanya7.105.4336.726.034

Yunanistan5.282.3956.559.628

Bulgaristan1.520.866,4.655.827

Romanya2.065.7814.615.354

Toplam85.853.320123.534.877

Geçen yıl bisiklet ihracatında tablodaki 10 ülkenin dışındaki ülkelere ise toplam 13 milyon 210 bin 758 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'de 2020 ve 2021'de en fazla bisiklet ihraç eden 5 il ise şöyle:

İller2020 ihracatı (dolar)2021 ihracatı (dolar)

Manisa46.849.84574.223.518

İstanbul27.458.60533.132.775

İzmir11.873.28218.173.039

Eskişehir1.091.6914.871.839

Gaziantep3.551.0663.786.028

Toplam90.824.489134.187.199

Tablodaki 5 ilin dışında 2021'de bisiklet ihracatı yapan diğer 27 ilin toplam bisiklet ihracatı ise 2 milyon 558 bin 440 dolar oldu.

Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2021'de yüzde 48 artarak 137 milyon dolara yaklaştı
Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2021'de yüzde 48 artarak 137 milyon dolara yaklaştı
Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2021'de yüzde 48 artarak 137 milyon dolara yaklaştı

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Togo Cumhuriyeti, Bisiklet, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2021'de yüzde 48 artarak 137 milyon dolara yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2021'de yüzde 48 artarak 137 milyon dolara yaklaştı - Son Dakika
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