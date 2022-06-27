Çam ağaçlarından adeta dolar yağdı - Son Dakika
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Çam ağaçlarından adeta dolar yağdı

27.06.2022 12:51
Çam ağaçlarından adeta dolar yağdı

Son 10 yıldır çözülemeyen böcek sorunu ve iklim değişikliği gibi sebeplerle rekolte kaybı yaşanan çam fıstığında bu sezon altın yıl yaşandı.

Son 10 yıldır çözülemeyen böcek sorunu ve iklim değişikliği gibi sebeplerle rekolte kaybı yaşanan çam fıstığında bu sezon altın yıl yaşandı. 2017 yılında 25 milyon dolarlara kadar gerileyen çam fıstığı ihracatı son 5 senede yüzde 68 yükselerek 2021 yılında ihracat rakamının 42 milyon dolara ulaştığı belirtilerek 2022 yılı hedefinin 50 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, çam fıstığı ihracatının son 5 senede yüzde 68 artarak 2021 yılında 42 milyon dolara ulaştığını belirterek "2021 yılında başta 29 milyon dolarla İtalya olmak üzere 34 ülkeye çam fıstığı ihraç ettik. İhracatımızda Almanya yüzde 72 artışla 9 milyon dolarla ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 458 artışla 2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Ortadoğu ülkeleri de yükselen pazarlarımız arasında yer alıyor. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 6 milyon 662 bin dolarlık çam fıstığı ihraç ettik. Miktar bazında ise 113 ton ihracatımız var. Bu sene çam fıstığında 50 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin dünyada önemli bir çam fıstığı üreticisi olduğunun altını çizen Işık, ", Bergama'daki Kozak Yaylası'ndaki 16 köy geçimini çam fıstığından sağlıyor. Menderes, Aydın-Koçarlı-Mazon, Çine Topçam, Bozdoğan-Altıntaş, Muğla-Katrancı Köyü, Manisa- Gördes de önemli üretim merkezi bölgelerimiz. Uzun süredir çözülemeyen böcek sorunu ve iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde rekolte kaybı yaşadık. Yaklaşık 10 sene öncesine kadar örneğin 2010 yılında 2 bin tona kadar ihracat yapıyorduk, 2021 yılı itibariyle baktığımızda ihracatımız 661 ton bandında. 2020 yılına göre miktar bazında ihracatımızda yüzde 3 azalma var. Rekolteyi belli bir seviyeye getirmeliyiz. Yeni üretim sahaları oluşturmalıyız" diyerek Çin'in çam fıstığında ana üretici ülke olduğunu ve dünya üretiminin yüzde 30'unu oluşturduğunu kaydetti.

Akdeniz'in en çok çam fıstığı üreten ülkelerinin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Diğer önde gelen üreticiler ise Kuzey Kore, Rusya, Pakistan ve Afganistan. Akdeniz'de ise en çok çam fıstığı üreten ülkeleri de Türkiye, İtalya, İspanya ve Portekiz olarak sıralayabiliriz. Almanya ve ABD ise en büyük ithalatçılar. En çok çam fıstığı tüketen ülkeler arasında Çin, Kuzey Kore, ABD, Rusya, Almanya, İtalya yer alıyor" diye konuştu.

(Murat Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

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