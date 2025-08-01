Türkiye'nin Çelik İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Çelik İhracatı Artış Gösterdi

01.08.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin çelik ihracatı ocak-haziran döneminde miktarda %18,6 artarak 7,7 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ocak-haziran aylarında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18,6 artarak 7,7 milyon tona, değer yönünden de yüzde 8,8 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), haziran ayı ve yılın ilk yarısına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 azalışla 2,9 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde ise üretim yüzde 1,7 düşüşle 18,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi de haziranda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artışla 3,1 milyon tona ulaştı. Yılın ilk 6 ayında nihai mamul tüketimi ise yüzde 2,6 azalışla 18,6 milyon tona geriledi.

Çelik ürünleri ihracatı arttı

Çelik ürünleri ihracatı, haziranda 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 21,5 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 13,5 artışla 931,3 milyon dolar oldu.

Ocak-haziran tarihlerinde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 18,6 artışla 7,7 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8,8 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 52,4 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden de yüzde 28,7 yükselişle 1,2 milyar dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde çelik ürünleri ithalatı 2024 yılının aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 12,6 artışla 9,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,3 azalışla 6,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-haziran aylarında, yüzde 73,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025'in aynı döneminde yüzde 80,2'ye yükseldi.

"DİR uygulaması gözden geçirilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen ay Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından belirli sanayilere yönelik Temiz Sanayi Anlaşması kapsamında karbonsuzlaştırma faaliyetleriyle enerji fiyatlarının düşürülmesi amacıyla ilave destek mekanizmaları öngörüldüğünü bildirdi.

Haziranda çelik ithalatındaki artışa dikkati çeken Yayan, "Son gelişmeler dahilde işlem rejimi (DİR) uygulamasının bir an önce gözden geçirilmesi ihtiyacını net şekilde göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Çelik İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:06:16. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Çelik İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.