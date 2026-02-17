Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı

Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
17.02.2026 09:14
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF yönetimine devredilen Bank Pozitif, 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedelle bugün ihaleyle satışa çıkarılıyor; katılımcılardan 55 milyon TL teminat isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında yönetimine el konulan Bank Pozitif, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılıyor. Bankanın satışı için bugün açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 100 MİLYON TL

TMSF'nin ekim ayında ilk kez ilan ettiği ancak daha sonra ertelenen ihalenin yeni tarihi 17 Şubat 2026 olarak açıklandı. Satışa çıkarılan bankanın muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.

55 MİLYON TL TEMİNAT İSTENİYOR

Bankaya yatırımcı olarak katılmak isteyen tarafların, ihale şartnamesine göre 55 milyon TL teminat yatırmak zorunda olduğu kaydedildi. İhale öncesinde kapalı tekliflerin pazartesi gününe kadar TMSF'ye sunulması gerektiği bildirildi.

24 YILDIR TÜRKİYE'D FAALİYET GÖSTERİYOR

Bank Pozitif, yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Mart 2025'te yürütülen soruşturma kapsamında malvarlığına el konulan banka, aylardır TMSF yönetiminde bulunuyordu. Bugün gerçekleşecek satış, ilgili düzenlemeler çerçevesinde açık artırma usulüyle yapılacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    dev bankamı. ha ha ha ismini ilk kez duyuyorum 39 1 Yanıtla
    Asım Furuncu Asım Furuncu:
    onun için adı dev zaten ya 7 0
  • 1234 1234:
    ne devi dalga dubara bankasi trişka bank 16 0 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    son dakika Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail'in haberlerini niye yoruma kapatıyorsun fon oradan mı sağlanıyor 12 0 Yanıtla
  • n922wcgpzc n922wcgpzc:
    devvvv bankaaaaaa 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
