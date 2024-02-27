Türkiye\'nin Doğal Gaz İthalatı Yüzde 4,4 Arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyar 63 milyon 120 bin metreküp oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yıl aralık ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 767 milyon 670 bin metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 295 milyon 450 metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.
Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 4,4 artarak 6 milyar 63 milyon 120 bin metreküp oldu.
En fazla doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta 2 milyar 123 milyon 540 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 962 milyon 20 metreküp ile Azerbaycan, 781 milyon 490 metreküp ile İran takip etti.
Bu dönemde ABD'den 1 milyar 176 milyon 770 bin metreküp LNG ithal edildi.
Konutlarda gaz tüketimi yüzde 9 arttı
Ülkede toplam doğal gaz tüketimi geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 0,68 artarak yaklaşık 5 milyar 267 milyon 120 bin metreküpe ulaştı.
Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 206 milyon 610 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 35 azalarak 741 milyon 800 bin metreküpe düştü. ???????
Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 9 artarak 2 milyar 273 milyon 960 bin metreküp oldu.
Doğal gaz stok miktarı arttı
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,02 artışla 5 milyar 442 milyon metreküpe yükseldi.
Doğal gaz stokunun 5 milyar 141 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 300 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.
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