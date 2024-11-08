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Türkiye'nin Ekonomik Gücü

Türkiye\'nin Ekonomik Gücü

Bakan Bolat, Türkiye'nin 2023'te dünya ihracatındaki payının arttığını duyurdu.

08.11.2024 12:58
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi. 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ve 600 milyar dolarlık dış ticaretiyle Türkiye, küresel ekonominin önemli bir aktörü" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olan Türkiye'nin, dünya ihracatındaki payının da 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.

"Yılın 10 aylık döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 216,4 milyar dolar oldu"

Bakan Bolat, 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 216,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "2023 yılı sonunda dünya mal ihracatındaki payımız yüzde 1,08, hizmet ihracatındaki payımız ise artan bir trendle yüzde 1,35 civarında bulunuyor. Hizmet ticaretinde hedefimizi 2028 yılına kadar yüzde 2'ye ulaşmak olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye küresel ekonominin önemli bir aktörü"

Bakan Bolat, 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ve 600 milyar dolarlık dış ticaretiyle Türkiye'nin küresel ekonominin önemli bir aktörü olduğunu kaydetti.

"E-ticaret Türkiye'de ortalama ekonomik büyüme oranının üzerinde büyüyor"

Bakan Bolat, "E-ticaret, sınırları aşan ve dünyanın dört bir yanındaki ekonomileri birbirine bağlayan, uluslararası iş birliğini güçlendiren ve toplumların refahını artıran evrensel bir köprü haline geldi. Bunun etkilerini dünya genelinde net bir şekilde görebiliyoruz. 2019'dan bu yana yüzde 75 oranında büyüyen küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılına kadar 5,8 trilyon dolar gibi tarihi bir büyüklüğe ulaştı. E-ticaret, Türkiye'de ortalama ekonomik büyüme oranının üzerinde büyüyor" diye konuştu.

Yatırımlarda ise finansal taraftaki başarılar sayesinde daha da parlak bir tabloyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Bakan Bolat, "Şu anda toplam 269,2 milyar dolarlık yatırıma sahip 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payımızı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz dünya çapında 522,2 milyar dolar değerinde 12 bin 317 proje üstlendi. 2002 yılında 10,7 milyar dolar olan İslam İş birliği Teşkilatı ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2023 yılında 129,7 milyar dolara ulaştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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