Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 2028'de 184 Bin 278 Megavata Ulaşabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 2028'de 184 Bin 278 Megavata Ulaşabilir

Türkiye\'nin Elektrik Kurulu Gücü 2028\'de 184 Bin 278 Megavata Ulaşabilir

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin elektrikte halihazırda 108 bin megavat olan kurulu gücü, 2028 yılında 184 bin 278 megavata çıkabilir. Raporda ayrıca, iletim şebekelerinin 15 bölgeye ayrılarak bölge bölge bağlanabilir ilave kapasite ve kurulu güçlere yer verildiği belirtildi.

02.05.2024 10:09
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye'nin elektrikte halihazırda yaklaşık 108 bin megavat olan kurulu gücünün 2028'de 184 bin 278 megavat olabileceğini bildirdi.

TEİAŞ tarafından "5 ve 10 Yıllık Bağlanabilir Bölgesel Üretim Tesisi Kapasiteleri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, elektrikte kurulu gücün 2023'te 107 bin 800 megavat olduğuna işaret edilen raporda, "Mevcut kurulu gücün 2028'de 184,3 gigavat, 2033'te ise 210,8 gigavat olması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, iletim şebekeleri 15 bölgeye ayrılarak bölge bölge bağlanabilir ilave kapasite ve kurulu güçlere yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 2028'de 184 Bin 278 Megavata Ulaşabilir - Son Dakika

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