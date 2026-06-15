Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika
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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

15.06.2026 10:58
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Dün Türkiye'de 826 bin 980 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 231 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 231 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 841 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 582 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 231 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 315 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 517 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika

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