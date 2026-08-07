Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 238 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 216 bin 885 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 882 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 476 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 238 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 216 bin 885 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 107 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 532 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.