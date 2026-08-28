Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 220 bin 820 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 198 bin 887 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 9 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 753 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 220 bin 820 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 198 bin 887 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 544 megavatsaat elektrik ihracatı, 782 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.