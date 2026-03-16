Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

16.03.2026 10:22
Türkiye'de dün 880 bin 330 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 282 MWh olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 183 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 931 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 12 bin 756 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 575??????? megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

