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Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Payı Yüzde 99,5 - Son Dakika
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Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Payı Yüzde 99,5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrikteki kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi. Bayraktar, 2023 yenilenebilirin yılı olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarını ifade etti. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün 59 bin 236 megavata çıkarıldığına dikkat çeken Bayraktar, hedeflerinin 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek olduğunu söyledi.

Türkiye\'nin Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Payı Yüzde 99,5
22.01.2024 - 10:49,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrikteki kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğuna işaret eden Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde:

KaynaklarKurulu güç (megavat)
Doğalgaz25.350,6
Barajlı23.650,2
Rüzgar11.803,3
Güneş11.315,6
İthal Kömür10.373,8
Linyit10.194
Akarsu8.313,9
Biyokütle2.076,6
Jeotermal1.691,3
Taşkömür840,8
Asfaltit Kömür405
Atık Isı384,5
Fuel Oil260,1

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Payı Yüzde 99,5 - Son Dakika
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