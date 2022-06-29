Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı

29.06.2022 11:10

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Hayvan Pazarında Kurban bayramı telaşı yaşanıyorSİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Hayvan...

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Hayvan Pazarında Kurban bayramı telaşı yaşanıyor

SİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Hayvan Pazarında Kurban bayramı telaşı yaşanıyor.

Sivas kent merkezine 84 km uzaklıktaki Şarkışla Hayvan Pazarı, adeta hayvan piyasasının belirlendiği yer olarak anılıyor. Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar Cumartesi günü alıcıları ile buluşuyor. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Şarkışla Hayvan Pazarı da hareketlilik yaşanıyor. Canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarla buluşturuluyor. Hayvan satıcıları yem ve mazot fiyatlarına yakınırken bazı alıcılar fiyatların normal olduğunu belirtti.

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarından kurbanlık alan Osman Taşlık, "Fiyatlar biraz pahalı ama alıyoruz yani. Hem hayvan sayısı hem de insan sayısı olarak çok kalabalık. Alınıyor da satılıyor da. Ben kurbanlığımı 23 bin liraya aldım" dedi.

"Ben fiyatlardan memnunum"

Mevlüt Avcı ise "Allah'ın izniyle kurbanımızı almak için gelmiştik ve aldık. 47 bin 500 liraya Simental tosun aldık. Burası Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı ve buradaki fiyatlar uygun. Ben fiyatlardan memnunum, Allah kabul etsin inşallah.

"Buraya kurbanlık almaya geldik"

Kahramanmaraş'tan Kurban almak için gelen Mehmet Karagöl," Buraya kurbanlık almaya geldik. Hayvan sayısı geçen aylara göre az. Herkes kurbanlığını alıp ahırlara koydu, çoğu hayvanda meralarda otlakta olduğu için geçtiğimiz aylara göre hayvan sayısı az. Yakıt pahalı olduğu için daha önceden Türkiye'nin her yerinden alıcı geliyordu. Şuan yakıt ve nakliye pahalı olduğu için gelmiyor" dedi.

"Pazarımızdan gayet memnunuz "

Mehmet Yıldız, kurbanlıklarını satmak için Kahramanmaraş'tan pazara gelip, "Ben pazara 8 tane hayvan getirdim. Şuan 2 tane satılmayan hayvanım kaldı, gayet memnunuz pazarımızdan. Hayvan sayısı çok ama mazot pahalı. Önceden her hafta 3 araba geliyorduk ama şimdi yakıt pahalı olduğu için 3 satıcı bir olduk tek arabayla geldik. İneklerin fiyatı 30 bin liradan başlıyor, 25-20 bin liraya kadar devam ediyor" dedi.

YORUMLAR
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Efeler Belediyesi, Hayvan Pazarını Kurban Bayramına Hazırlıyor Efeler Belediyesi, Hayvan Pazarını Kurban Bayramına Hazırlıyor Polis kurban pazarında sahte para konusunda uyardı Polis kurban pazarında sahte para konusunda uyardı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı - Son Dakika

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