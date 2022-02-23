Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su ödüllendirildi - Son Dakika
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Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su ödüllendirildi

23.02.2022 16:30
Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su ödüllendirildi

Türkiye'nin en etkin 50 finansal işler direktörü (CFO) ödüllendirildi.

Türkiye'nin en etkin 50 finansal işler direktörü (CFO) ödüllendirildi.

Finans ve ekonomi alanında en önemli karar alıcılara ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapan 6. CFO Summit 2022, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Milliyet Executive, DataExpert ve İz İletişim iş birliğinde, BMI organizasyonuyla düzenlenen ve açılış konuşmasını İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yaptığı CFO Summit 2022, "En Etkin 50 CFO" ödül töreni ile sona erdi.

Zirvede "Kovid-19 sonrası finansın geleceği ve sürdürülebilirliği", "küresel durgunlukla birlikte dijital finansın geleceği", "riskler ve yeni yönelimler" gibi konular ele alındı.

Konuşmacılar arasında ise QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Başkanı Okay Yıldırım, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Kalyon Holding CFO'su Mustafa Koçar, İGA Havalimanı İşletmesi CFO'su Selahattin Bilgen, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen gibi isimler yer aldı.

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Türkiye, Ekonomi, Finans, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su ödüllendirildi - Son Dakika


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