Türkiye'nin 'En İyi İşverenleri' listesinde Mikrogrup'a 3 ödül birden - Son Dakika

Mikrogrup çatısı altında birleşen Mikro Yazılım, Zirve Yazılım ve Paraşüt, dünyanın en prestijli enstitülerinden biri olan Great Place To Work- Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'de yerini aldı.

KOBİ'ler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile mali müşavirlere yönelik çözümler geliştiren Mikrogrup bünyesindeki Mikro Yazılım, Zirve Yazılım ve Paraşüt, Great Place To Work-Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer aldı. Çalışanların bağımsız bir ankete verdikleri cevaplara göre belirlenen Great Place To Work (GPTW) Listesi, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

"İstekliliği çok önemsiyoruz"

Tüm çeşitliliği aynı çatı altında buluşturan, özgür düşünceyi, şeffaflığı ve açık iletişimi odağına alan bir işveren markası yaratmayı hedeflediklerini aktaran Mikrogrup İnsan Kaynakları Direktörü Gökçe Yargan, "Biz iyi bir işveren olmayı, 'ben de varım' diyen çalışma arkadaşlarımızla birlikte aynı hedefe ilerlediğimiz bir yolculuk olarak görüyoruz. Bu yolculuğu mümkün olduğunca keyifli hale getirmek için çalışıyoruz. İhtiyacımızı, isteklerimizi ve bizi neyin mutlu edeceğini sorguluyor, çözüm yolunu hep beraber keşfediyoruz. Çalışanlarımız birbirine rahatlıkla ulaşıyor, soru soruyor ve fikirlerini paylaşıyor. Kültürümüzle her bir bireye özgür alan sunuyor ve tüm üreticiliklerini kullanmalarını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın en önemli özelliği istekli olmalarıdır. İşe alım süreçlerimizde istekliliğe önem veriyoruz. Eğer bir kişi şirketimizde ilgili rolde çalışmaya istekliyse başarılarımıza tutkuyla ortak olacağına inanıyoruz. Çalışanlarımızın değerlendirmesiyle Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer almamız da organizasyon kültürümüzün bir yansımasıdır" dedi. - İSTANBUL