Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor 20 yılın sonunda kapanıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor 20 yılın sonunda kapanıyor

20.06.2022 11:09

Küresel e-ticaret liderlerinden eBay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u kapatıyor. Kullanıcılar 18 Temmuz'dan itibaren yeni satın alımlar yapamayacak.

ABD merkezli küresel e-ticaret firması eBay, GittiGidiyor'un Türkiye'deki faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Açıklamada, eBay'in 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldığı ve şirketi bağımsız bir platform olarak işlettiği hatırlatıldı.

"ZOR FAKAT STRATEJİK BİR KARAR"

eBay'in ticari operasyonlarını küresel ölçekte düzenli olarak gözden geçirdiği aktarılan açıklamada, "eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak" ifadelerine yer verildi.

18 TEMMUZ'DAN SONRA SATIŞ YOK

Belirtilen tarihten itibaren satıcıların yeni ürün listeleyemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek. GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunmuştur."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor 20 yılın sonunda kapanıyor - Son Dakika

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