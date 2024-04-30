Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı

Türkiye\'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 5 milyar 499 milyon 214 bin dolar oldu. Mart ayında Türkiye'nin toplam ithalatı ise yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 911 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatının büyük bir kısmını mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar oluşturdu. Ham petrol ithalatı ise yüzde 6,1 artarak 2 milyon 682 bin 232 tona ulaştı.

30.04.2024 10:17
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 5 milyar 499 milyon 214 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mart ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 911 milyon 723 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 499 milyon 214 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Mart 2023'te bu rakam 5 milyar 844 milyon 941 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 6,1 artarak 2 milyon 682 bin 232 tona çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı - Son Dakika

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