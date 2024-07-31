Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yüzde 5,1 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yüzde 5,1 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 4 milyar 548 milyon 619 bin dolar oldu. Haziran ayında Türkiye'nin toplam ithalatı ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon 320 bin dolar olarak belirlendi. Enerji ithalatı ise 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar' kategorisinde yer aldı. Ham petrol ithalatı ise yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 841 bin 675 tona düştü.

31.07.2024 10:19
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 4 milyar 548 milyon 619 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziran ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon 320 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 548 milyon 619 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Haziran 2023'te bu rakam 4 milyar 329 milyon 189 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 841 bin 675 tona düştü.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yüzde 5,1 arttı - Son Dakika

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