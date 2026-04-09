Türkiye'nin EU İle Ticaretinde Önemli Adım
Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin sanayi ürünlerinin 'Made in EU' kapsamına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin "Made in EU" kapsamına alınması yönünde önemli bir adım atıldığını, kalan pürüzlerin giderilmesi için temasların yoğun biçimde sürdüğünü belirtti.

Bolat, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ile yaptığı görüşmenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin, Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uygulamasının 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiğini söyleyen Bolat, AB Komisyonu'nun çevre konularından da sorumlu olan Hoekstra ve ekibiyle çok verimli bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Bolat, Türkiye'de iklim değişikliği kanununun geçen yıl temmuz ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını anımsatarak, yasanın gereklerini uygulamaya başladıklarını söyledi.

"Dış ticaretimizin uyumu ve ihracatımızın etkilenmemesi açısından AB'deki bu karbonsuzlaşma reform çabalarına biz de sanayilerimizle uyum sağlamak durumundayız." diyen Bolat, bunun aşamalı bir süreçle gerçekleştiğini ifade etti.

Bolat, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temasları sonucunda Türkiye ve AB tarafının içinde Ticaret Bakanlığının da yer aldığı bir çalışma grubu kurduğunu hatırlatarak, "Bu çalışma grubu şu ana kadar 4 kez bir araya geldi ve aşağı yukarı ayda bir kere önemli toplantılar yapıyorlar. Bu yeni başlayan sisteme Türkiye'de kurulmakta olan emisyon ticaret sisteminin uyumlaştırılması konularında ve karbonsuzlaşma göstergeleri sektörler itibarıyla nasıl uygulanacak bunun karşılıklı uyumunu oturtmaya çalışıyoruz." dedi.

AB tarafıyla bu konuda ortak bir anlayış içinde olduklarını dile getiren Bolat, "Bazı değişmesi gereken ve beklentilerimiz olan hususları dile getirdik. Anlayışla karşıladılar." diye konuştu.

AB, COP 31'e geniş çaplı katılım gösterecek

Bakan Bolat, "9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) çok önemli bir zirve. Dünya çapında bir buluşma. Bu noktada da AB Komisyonu Türkiye'yi tebrik etti. 'Çok başarılı bir organizasyon yapacağınıza eminiz' dediler. Geniş bir heyetle hem bireysel olarak üye ülkelerin hem de AB Komisyonu'nun COP 31 Antalya Çevre Zirvesi'ne katılacağını belirttiler." diye konuştu.

"AB ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda komisyonla hemfikiriz"

1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ve 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Türkiye-AB Gümrük Birliği ile ilişkilerin yasal ve kurumsal temellerinin atıldığını anlatan Bolat, Türkiye ve AB'nin ekonomik entegrasyon sağladığına dikkati çekti.

Bakan Bolat, Gümrük Birliği ile sanayi ürünlerinde iki taraf arasında karşılıklı gümrük vergileri, kotalar ve eş etkili tedbirlerin sıfırlandığını hatırlatarak, "Türkiye-AB karşılıklı ticareti bu yıl 30'uncu yılını kutladığımız Gümrük Birliği döneminde tam 9 kat artarak 26,5 milyar dolardan 233 milyar dolara yükseldi. AB bizim ihracatımızda yüzde 43, ithalatımızda yüzde 32 ile en önemli ortağımız. Türkiye de AB'nin dış ticaret ortakları arasında 5'inci ve 3'üncü büyük tercihli ticaret ortağı konumunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve AB'nin birbiriyle yüksek düzeyli ekonomik ve sanayi entegrasyonu içinde olduğuna işaret eden Bolat, "Türkiye'ye gelen 289 milyar dolarlık yabancı doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 70'i 27 AB ülkesi ve kalan Avrupa ülkelerinden geliyor. Bu da istihdamımıza 1,2 milyonluk katkı ve yaklaşık 70 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sayılıyor." dedi.

Bolat, "AB ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda komisyonla hemfikiriz. AB Konseyi'nin görüşmeleri başlatması için bir yetkilendirme vermesi gerekiyor AB Komisyonu'na. O süreçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

2005 yılından beri devam eden katılım müzakereleri sürecinin bazı ülkelerin blokajları nedeniyle durmuş durumda olduğuna işaret eden Bolat, 2023 yılı haziranından bu yana AB Komisyonu, Ticaret Komiserliği ve AB Komisyon Başkanlığının olumlu yapıcı çabalarıyla Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli ticaret diyaloğunu başlattıklarını anımsattı.

Bolat, yapılan yüksek düzeyli ticaret diyalog toplantıları ile Gümrük Birliği'nde aksayan yönleri ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini ve bu anlamda çok sayıda pürüzün ortadan kaldırıldığını söyledi.

"2025 yılı başından bu yana dünyada artan ticaret savaşları ve korumacılık karşısında AB içinde de bazı çevrelerin iteklemesiyle, özellikle sanayi politikaları alanında, bir içe kapanma süreci hazırlıkları olduğunu gördük." diyen Bakan Bolat, bunun karbonsuzlaşma politikası, kamu yatırımları, kamu alımları, kamu mali destekleri ile bağlı bir konu olduğunu ifade etti.

Bolat, "AB'de üretilmiştir" mottosu ile özdeşleşen bir çalışma olduğunu ve ilk taslakta Türkiye ve diğer serbest ticaret anlaşması olan ülkelerin bunun dışında tutulduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 4 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bakanların yoğun diplomatik çaba gösterdiğini kaydeden Bolat, "4 Mart tarihinde AB Komisyonu'nun aldığı tarihi bir kararla Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin 'Made in EU-AB'de üretilmiştir' kavramı, kapsamı içine alınmasını sağladık. Eklerde yer alan pürüzlü noktalar var. Bunların da giderilmesi noktasında beklentilerimizi ve taleplerimizi ilettik. Bu konuda karşılıklı çalışma süreci içindeyiz." dedi.

Bolat, AB Konsey ve Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bu yıl içinde söz konusu mevzuatın gündeme geleceğine dikkati çekerek, "Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı özellikle ikili ülkeler nezdinde ve Brüksel'de AB organları nezdinde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Bolat'a temaslarında, Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da eşlik etti.

Bolat, Hoekstra ile toplantısına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ise "Görüşmede, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlayan uygulamasının detaylarını ele alarak, daimi bir istişare platformu olarak kurduğumuz Türkiye-AB SKDM Çalışma Grubu bünyesinde yürütülen yakın ve verimli işbirliğimiz kapsamında kaydedilen gelişmeleri gözden geçirdik. Bu kapsamda iklim değişikliği hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi doğrultusunda işbirliğimizi, Gümrük Birliği entegrasyonumuzu da dikkate alarak sürdürme hususunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:50:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'nin EU İle Ticaretinde Önemli Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.