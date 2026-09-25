Türkiye'nin FAO Genel Direktör adayı Eker, Türkiye'nin gıda vizyonunu dünyaya taşıyacak

NEW SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/DİLARA ZENGİN OKAY- Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker, adaylığın Türkiye'nin gıda güvenliği konusundaki yaklaşımını uluslararası düzeyde yansıtması açısından önem taşıdığını söyledi.

Eker, FAO Genel Direktör adaylığına ilişkin AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çeşitli temaslarında Türkiye'nin adaylığı için destek talebinde bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin FAO'ya üye ve seçimde oy kullanacak ülkelerle mümkün olduğunca yüz yüze temas kurmaya çalıştığını belirten Eker, "193 tane Birleşmiş Milletler'e üye devlet var. Bunlar, FAO'da tercih yapacak ülkeler. Onlarla olabildiğince yüz yüze, birebir temas kurma çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Eker, kampanyanın başladığı tarihten bu yana yaklaşık 100 ülkenin temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiklerini, bu ülkelerin önemli bir bölümünden yazılı veya sözlü destek sözü aldıklarını dile getirerek, seçim tarihi yaklaştıkça Türkiye'nin diplomatik temaslarını yoğunlaştıracağını söyledi.

"Türkiye'nin yaklaşımı, gıdaya erişim hakkının güvence altına alınması üzerine kurulu"

"Bizim yaklaşımımız, bizim için esas olan şey, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.'" ifadesini kullanan Eker, adaylığın Türkiye'nin gıda güvenliği konusundaki yaklaşımını uluslararası düzeyde yansıtma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Eker, dünyada gıda güvenliği alanında ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, "Dünyada 645 milyon insan aç, 1,4 milyar insan obez, 2,3 milyar insanın tabağında yemek var ama o yemek yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Dünyada 8,3 milyar insan bulunmasına rağmen 11 milyar insana yetecek miktarda gıda üretilebildiğini belirten Eker, buna karşın milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya olmasının küresel gıda sistemindeki sorunlara işaret ettiğini söyledi.

Eker, "Burada bir yanlışlık var, bir problem var. Gıda güvenliği meselesi, küresel güvenlik meselesidir. Bu çözülmediği zaman küresel güvenliğin sağlanması çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda yetersizliğinin insanların yer değiştirmesine ve göçlere yol açabildiğini ifade eden Eker, gıdaya erişimin temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yaklaşımının bu hakkın güvence altına alınması üzerine kurulu olduğunu belirten Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda da küresel gıda güvenliğine ilişkin bu yaklaşımı dile getirdiğini söyledi.

"Türkiye'nin yaklaşımı, FAO'nun yönetimine yansır"

FAO'nun 81 yıl önce kurulduğunu ve bugüne kadar 9 farklı ülkeden genel direktörün görev yaptığını belirten Eker, Türkiye'nin bugüne kadar bu göreve seçilen ülkeler arasında yer almadığını söyledi.

Eker, seçilmesi halinde ülkesinin gıda güvenliği konusundaki yaklaşımının FAO'nun yönetimine de yansıyacağını ifade ederek, "Türkiye'nin perspektifi, yaklaşımı, insanlık anlayışı, medeniyet tasavvuru buraya yansır, bu kurumun yönetimine yansır." dedi.

Eker, küresel gıda güvenliğinin tüm ülkeleri ilgilendiren ortak bir mesele olduğunun altını çizerek, Karadeniz Havzası, Hürmüz Boğazı, Babülmendep ve Aden Körfezi'ndeki gelişmelerin küresel gıda güvenliği açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Gazze'deki insani duruma da dikkati çeken Eker, "Gazze'de insanlara karşı gıda silah olarak kullanılıyor. Çocuklara silah olarak kullanılıyor. Bu vahşet, bu zulmün bir şekilde sona ermesi lazım. Gıda hakkının çiğnenmemesi lazım, temel insanlık hakkıdır." ifadelerini kullandı.

FAO'nun üç temel fonksiyon alanı

Eker, FAO'nun üç temel fonksiyon alanının bulunduğunu, bunlardan ilkinin gıda ve tarım alanında standartların oluşturulması olduğunu anlattı.

FAO'nun dünya genelinde kullanılan gıda kodeksini hazırladığını, bitki koruma ve karantina alanında da standartlar oluşturduğunu dile getiren Eker, aynı zamanda dünyanın en büyük gıda, tarım, hayvancılık ve balıkçılık istatistik ağına sahip olduğunu söyledi.

Eker, bu verilerin kaliteli şekilde üretilmesi, analiz edilmesi, işlenmesi, raporlara dökülmesi ve üye ülkelerle paylaşılmasının önem taşıdığının altını çizdi.

İkinci temel fonksiyon alanının gelişmekte olan ülkelere teknik yardım ve danışmanlık sağlamak olduğunu belirten Eker, çeşitli projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesiyle büyük miktarda gıda tasarrufu sağlanabileceğini, tarımsal verimliliğin artırılabileceğini ve hayvan hastalıklarıyla mücadelenin etkin hale getirilebileceğini ifade etti.

Eker, hayvan hastalıklarının gıda ve insan sağlığını doğrudan etkileyebildiğine işaret ederek, bu alandaki çalışmaların FAO'nun önemli faaliyetlerinden olduğunu anlattı.

Üçüncü alanın ise küresel açlıkla mücadele olduğunu belirten Eker, FAO'nun bu alanda etkin role sahip olduğunu, bunun hakkıyla yerine getirilebilmesinin örgütün iyi yönetilmesiyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

"Gıda güvenliği, ulusal ve küresel güvenlik meselesidir"

Eker, FAO'nun temel fonksiyon alanlarının 193 ülkeyi ve bu ülkelerde yaşayan milyarlarca insanı ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Bu, bir insanlık meselesidir. İnsanlığın geleceğiyle ilgili bir meseledir. Eğer bir dünyada çocuklar açlıktan ölüyorsa ve bir topluma, kadınlara, yaşlılara karşı gıda silah olarak kullanılıyorsa bu zulümle, bu zulmetle, bu karanlıkla, bu vahşetle dünyanın sağlıklı bir şekilde dönmesi, yürümesi mümkün olmaz." dedi.

Gıdanın "ontolojik bir mesele" olduğunu belirten Eker, "Hepimizi ilgilendiriyor. Artık gıda güvenliği, sadece gıdayı teminden ibaret bir şey değildir. Gıda güvenliği meselesi, ülkeler için ulusal güvenlik ve dünya için küresel güvenlik meselesidir." diye konuştu.

Eker, FAO'nun bu meselelerin çözümünde ciddi katkısının olabileceğine dikkati çekerek, "Türkiye olarak FAO'ya aday olmakla, FAO'nun diğer bütün BM kuruluşları gibi daha etkin, daha verimli, insanlık için daha hayırlı çalışmaların içerisinde olacağına inanıyoruz." dedi.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu'nun ikinci dönemi 2027'de sona erecek, bu görev için adaylık niyetlerini açıklayan ülkeler arasında Angola, İtalya, İspanya ve İrlanda da yer alıyor.

Gelecek yaz Roma'da gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek yeni FAO Genel Direktörü, 2027-2031 döneminde görev yapacak.