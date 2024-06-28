Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak

Ekonomi

Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının özellikle yabancı yatırımcı girişleri ve sermaye hareketlerine olumlu etki sağlayacağını bildirdi.

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

NCM Menkul Değerler AŞ Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan, AA muhabirine, Türkiye'nin 2021 yılında alındığı gri listeden çıkarak çok önemli bir engeli daha aştığını belirtti.

Uzun zamandır piyasaların odağında olan ve çıkışın neredeyse kesin gözüyle bakıldığı bir sürecin olumlu sonuçlanmasının hem Türkiye ekonomisi hem de ileriye yönelik çok yönlü etkileri açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Uluhan, ekonomi politikalarında atılan adımların ve alınacak sonuçların etkilerinin bundan sonra daha net görüleceğini aktardı.

Uluhan, "Birçok uluslararası fon yatırımsının Türkiye ekonomisine yönelik ilgi ve iştahının olduğunu biliyoruz. Ancak yasal düzenlemelere yönelik kriterlerinden kaynaklı gri listede bulunan ülkelere bu tür fonların yatırım yapmadıklarını da biliyoruz. Bu gelişmeyle bu tür büyük yatırım fonlarının ilgisi daha da artacak ve Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacaktır." dedi.

Haliyle bu gelişmelerin öncelikle yabancı girişindeki ivmelenmeye pozitif katkı sağlamasını beklediklerini dile getiren Uluhan, "Ayrıca gri listede yer almanın yurt dışı işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri olduğunu da biliyoruz. Haliyle gri listeden çıkışın çok yönlü pozitif etkilerinin ekonomimizde görüleceği bir döneme girmiş olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Beklentilere paralel bir gelişme

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını olumlu değerlendirdiğini belirtti.

Bunun beklentilere paralel bir gelişme olduğunu vurgulayan Aslanoğlu, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının hem ülkenin ticaretini ve sermaye hareketlerinin transferlerine ilişkin bürokratik unsurları rahatlatacak hem de kredi derecelendirmesinin yükseltmesine de katkıda bulunarak yatırım çekme ve ekonomik trendine katkıda bulunabilecek bir gelişme olduğunu aktardı.

Aslanoğlu, "Önemli bir nokta sürekli bir izleme var. Önümüzdeki süreçte de muhtemelen devam edecektir. Sürdürülebilirlik de önemli. Bu bölgeden uzaklaşmak ve daha da artılarla gitmek bu katkıyı daha da artırır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol da Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu gelişmenin Türkiye'nin sermaye girişlerinin artmasında, portföy girişlerinin yükselmesinde ve tahvil tarafına olumlu katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Demirkol, özellikle teknoloji, inovasyon ve yeşil enerji tarafındaki yapısal reformların güçlü kalmaya devam etmesi durumunda doğrudan yabancı yatırımcı girişlerinin de artabileceğini ifade etti.