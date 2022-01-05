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Türkiye'nin ham çelik üretimi Kasım 2021'de arttı - Son Dakika

Türkiye'nin ham çelik üretimi Kasım 2021'de arttı

05.01.2022 11:05
Türkiye'nin ham çelik üretimi Kasım 2021'de arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 3,4 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 3,4 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), 2021 yılının kasım ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artarak 3,4 milyon tona ulaştı. Ocak-Kasım 2021 döneminde ise üretim 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,4 yükselişle 36,7 milyon tonu buldu.

Nihai mamul tüketimi ise geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 11 artışla 2,9 milyon tona yükseldi. Ocak-Kasım 2021 dönemi itibarıyla ise söz konusu tüketim yüzde 12,9 artışla 30,5 milyon ton olarak hesaplandı.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 0,4 azaldı ve 1,5 milyon tona geriledi. Değerde ise söz konusu tutar yüzde 80,4 yükselişle 1,5 milyar doları buldu.

İhracat, Ocak-Kasım 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 21,9 yükselerek 18 milyon tona, değerde yüzde 96,4 artışla 14,9 milyar dolara ulaştı.

İthalat, geçen yılın kasım ayında aylık bazda miktarda yüzde 5,5 artışla 1,2 milyon ton, değerde ise yüzde 71,9 yükselişle 1,3 milyar dolar oldu. 2021'in ocak-kasım döneminde ise ithalat miktarda yüzde 22,9 artışla 14,1 milyon ton, değerde yüzde 86,7 yükselişle 13 milyar dolar seviyesine çıktı.

2020'nin ocak-kasım döneminde yüzde 108,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 114 seviyesine yükseldi.

Kasım 2021'de ekim ve ağustostan sonraki en yüksek üretim seviyesi yakalandı

Açıklamada yer verilen değerlendirmelere göre, geçen yılın kasım ayında dünya ham çelik üretimi yüzde 9,9, Çin'in aylık çelik üretimi ise yüzde 22 geriledi. Bu gerilemede, Çin hükümeti tarafından arz ve talep arasındaki dinamik dengelerin korunmasını hedefleyen üretim kısıtlamaları ve emisyon azaltma politikasına bağlı yüzde 22'lik üretim daralması etkili oldu.

Özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren dünya ham çelik üretiminin yüzde 54'ünü oluşturan Çin'de aylık bazda ortaya çıkan üretim düşüşleri, dünya ham çelik üretim hızının yavaşlamasına yol açtı. 11 aylık dönemde, dünya ham çelik üretimindeki artış yüzde 4,5 seviyesinde kaldı.

Geçen yıl kasım ayı, ekim ve ağustostan sonraki en yüksek üretim seviyesinin yakalandığı ay oldu. Enerji kesintileri nedeniyle üretimde duruşlar yaşanan Aralık 2021'de, yılın aylık bazda en düşük üretim rakamı olan 3 milyon tonluk üretim gerçekleştirilmesi halinde dahi yıl sonunda, tüm zamanların en yüksek üretim rakamı olan 2017 yılındaki 37,5 milyon ton seviyesinin rahatlıkla aşılacağı, yıllık üretimin 40 milyon tona yakın bir seviyede gerçekleşeceği tahmin edildi.

İhracatta yakalanan artış eğiliminin, gelecek aylarda da sürmesi bekleniyor.

Geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranındaki 6 puanlık artış, sektörün ana ihraç piyasalarındaki yüksek koruma oranlarına rağmen pazar çeşitlendirmesine önem verilerek, Güney Asya ve Güney Amerika piyasalarına gerçekleştirilen ihracattaki artıştan kaynaklandı.

2022 yılında ihracattaki artışın sürdürülebilmesi için bir taraftan ABD ve AB'de koruma tedbirlerinin gevşetilmesine diğer taraftan da enerji kesintisi uygulamalarına son verilmesine ihtiyaç duyuluyor.

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Hamster Coin, Türkiye, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ham çelik üretimi Kasım 2021'de arttı - Son Dakika Ekonomi


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