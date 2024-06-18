Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi. Deniz yoluyla yapılan ihracatın değeri 47 milyar 570 milyon 942 bin dolar olarak kaydedildi. Kara yoluyla yapılan ihracat ise toplam ihracatın yüzde 32,6'sını oluşturdu.

18.06.2024 11:11
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Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-nisan döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82,8 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde dış ticaretin büyük bir bölümü deniz yoluyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın değeri 47 milyar 570 milyon 942 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 45,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 57,4 olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret İstatistiklerine göre, deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı.

İlk 4 ayda kara yoluyla yapılan ihracat 27 milyar 23 milyon 441 bin dolar oldu. Kara yolu taşıma şeklinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 32,6 oldu.???????

Ocak-nisan döneminde, ihracatta hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 7 milyar 311 milyon 594 bin dolar olarak gerçekleşti.

Demir yolu taşımacılığında ise ihracat gelirleri ilk 4 aylık dönemde 569 milyon 740 bin dolar oldu. Diğer ihracat gelirleri de 362 milyon 958 bin dolar olarak tespit edildi.

İthalatın büyük kısmı gemilerle yapıldı

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 113 milyar 81 milyon 394 bin dolarlık ithalatında büyük pay 61 milyar 671 milyon 935 bin dolarla deniz yolunun oldu. Deniz yolunu 21,4 milyar dolarla kara yolu, 15,2 milyar dolarla hava yolu, 809,2 milyon dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşıma şekilleri se 13,9 milyar dolar oldu.

???????TÜİK'in, taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri ocak-nisan dönemi itibarıyla şöyle:

TAŞIMA ŞEKLİ

İHRACAT (BİN DOLAR)

İTHALAT (BİN DOLAR)

Deniz yolu

47.570.942

61.671.935

Kara yolu

27.023.441

21.468.805

Hava yolu

7.311.594

15.230.355

Demir yolu

569.740

809.281

Diğer

362.958

13.901.018

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi - Son Dakika

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