Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya Döndü - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya Döndü

Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Dünya\'ya Döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü duyurarak, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun tamamlandığını belirtti. Gezeravcı, görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdi ve 83 saat boyunca Ax-3 mürettebatıyla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulundu. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe geçti.

09.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü belirterek, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı." ifadesini kullandı.

???????Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.

Gezeravcı'nın, görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdiğine işaret eden Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikteydi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya Döndü - Son Dakika


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