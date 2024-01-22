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Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını duyurdu - Son Dakika
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Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını duyurdu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının Instagram'da @astroalper, Twitter'da ise @TURKastro olduğunu duyurdu. Sahte hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı\'nın sosyal medya hesaplarını duyurdu
22.01.2024 - 00:23,
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının " Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X: @TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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