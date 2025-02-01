Türkiye'nin İlk Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin İlk Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarında

Türkiye\'nin İlk Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarında

Trabzon'da üretilen mobil beton mikseri, Kazakistan ve Filipinler'e ihraç edildi.

01.02.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ilk kez Trabzon'da üretilen mobil beton mikseri dünya pazarına açıldı. Türkiye'nin yerli malı belgeli ilk mobil beton mikserini her türlü araziye uygun tasarlanırken, üretilen mikserler Kazakistan'dan sonra Filipinler'e de ihraç edildi.

Trabzon'da faaliyet gösteren Oymak Makine, Türkiye'de ilk kez mobil beton mikseri üretti. 2015 yılında başlayan Ar-Ge çalışmalarının ardından üretilmeye başlayan mobil beton mikseri her türlü araziye uygun tasarlandı. 600 litre kapasiteli boşaltma kapağına sahip mikserler yüksek basınçlı hidrostatik şanzıman, planet dişli akslar ile birlikte her türlü arazide tam manevra kabiliyetine sahip şekilde yapıldı. Türkiye'nin yerli malı belgeli ilk mobil beton mikserini üreten firma 3,5 metreküplük beton kapasitesi sahip makineleri ile dünya pazarına açıldı.

Kazakistan'dan sonra Filipinler'e mobil beton mikserini ihraç eden firma yetkilisi Fatih Suat Oyman, "Bu araç kendinden yüklemeli tip dediğimiz bir beton mikseri. Mobil beton mikseri diyoruz. Bunun özelliği bir betonun üretilmesi için gerekli olan tüm malzemeleri kendi kepçesi ile beraber alıyor üzerinde mevcut bulunan su tankları veya kimyasallar ile beraber istediğiniz kalitelideki betonu hazırlıyor. Etrafındaki dökmek istediğiniz yere döküyor" dedi.

"Bu makine istediğiniz kalitedeki betonu istediğiniz anda üretme imkanı sağlar"

Trabzon'dan dünyaya üretim yaptıklarını kaydeden Oyman, "Diğer transmikserlerden ayıran özelliği istediğiniz kalitedeki betonu istediğiniz anda üretilme imkanı sağlar. Arka kısmında bulunan karıştırma kazanlarında ağırlık önceller vardır. Bu da ne kadar malzemeyi yüklemenizi göstererek en verimli karışımı elde etmek için imkan sunar. Bu mobil beton mikserleri firmamızın ikinci sektörüdür. Daha önce fındık başta olmak üzere gıda işlemi makineleri yapıyoruz. Buraya gelmemizdeki asıl temel hedef daha önce şirketin kurucu Ümran Oyman'ın 80'li yıllarda hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları üreterek kazandığı bir hidrolik tecrübesi var. Bu tecrübeyi kullanarak şirketteki tüm arkadaşlarımızla beraber hidrolik iş makineleri üzerinde çalışmalar yapmak istedik. 2015-2016 yıllarında daha farklı projelerde yaptık. Henüz Türkiye'de üretilmemiş olan bir ürün tercihi ile birlikte mobil beton mikseri makinesine karar verdik. Bu mikserler bizim için ülkenin sınırları içerisinde her bir metrekaresine hissettiğimiz sorumluluktan dolayı yerli malı belgesini de kazandırarak bu ürünleri dünya pazarına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sloganımızda da yer aldığı üzere Trabzon'da dünyaya üretim yaparak Türk imalatını en iyi şekilde burada üreterek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir çok bölgede çalışan makinelerimiz var"

Mobil beton mikserinin üretilmesi aşamasında ciddi bir Ar-Ge sürecinin olduğunu belirten Oyman, "Bu makinelerimiz yaklaşık 2-3 senedir satışa sunuldu. İlk olarak Kazakistan'da gönderdik. Son olarak ise Filipinler'e gönderdiğimiz makineler var. Ciddi bir Ar-Ge süreci oldu. Projelendirme süreci ve en sonda da üretimle beraber ciddi bir çalışma süreci yaşadık. Eksiklikler giderilerek en verimli ürünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Uygulama alanında geri dönüşlerde bizim için çok kıymetli. Şuana kadar bir çok bölgede çalışan makinelerimiz var. Güzel geri dönüşler alıyoruz. İyileştirilmesi gereken bir bölüm varsa ona göre de bunları da sağlıyoruz. Dünya pazarında farklı ülkelerin ürünleri var ama Türkiye'de ilk kez üretildi" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Filipinler, Kazakistan, Teknoloji, İhracat, Türkiye, trabzon, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Mobil Beton Mikseri Dünya Pazarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.