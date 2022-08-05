Jeopark ziyaretçi merkezi inşaatında sona doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Jeopark ziyaretçi merkezi inşaatında sona doğru

05.08.2022 11:59
Jeopark ziyaretçi merkezi inşaatında sona doğru

Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı girişinde yapımına başlanan Jeopark Ziyaretçi Merkezinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı girişinde yapımına başlanan Jeopark Ziyaretçi Merkezinin inşaatında sona yaklaşıldı. Bölgedeki turizmin gelişimine katkı sağlaması amaçlanan projenin kısa zaman içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği'nce, Zafer Kalkınma Ajansı'nın da hibe desteği ile yapımına başlanılan Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personellerle birlikte devam eden çalışmaları inceledi.

Bölgenin turizmini canlandırması açısından önem taşıyan projenin detayları hakkında bilgiler veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Kültürel turizmin geliştirilmesini amaçlayan projede yaklaşık 1500 metrekare alanda ziyaretçi bekleme alanları, sosyal tesisler, toplantı ve eğitim alanları, otobüs ve araç park park alanları bulunuyor. Binalardaki çalışmalar bitme noktasına geldi. Buna müteakip giriş yolu ve otopark alanında parke döşeme çalışmalarına başlanacak. Kısa zaman içerisinde Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin hizmete açılmasını planlıyoruz. Bölgeye değer katacak projenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Cihat Arslan: 'Yaş ortalamamız 19,9 ile Türkiye'de belki bir rekor' Cihat Arslan: 'Yaş ortalamamız 19,9 ile Türkiye'de belki bir rekor' OSBÜK 20. Olağan Genel Kurulu yapıldı OSBÜK 20. Olağan Genel Kurulu yapıldı OSBÜK 20'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi OSBÜK 20'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Jeopark ziyaretçi merkezi inşaatında sona doğru - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:18:48. #1.12#
SON DAKİKA: Jeopark ziyaretçi merkezi inşaatında sona doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement