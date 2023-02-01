Türkiye'nin ilk yerli aracı Togg üç şekilde satışa sunulacak: NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk yerli aracı Togg üç şekilde satışa sunulacak: NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş

01.02.2023 13:55

Türkiye'nin ilk yerli aracı Togg'un Şubat ayında ön satışa sunulacağı açıklamasının ardından, ön satışın nasıl gerçekleşeceğine yönelik bir açıklama yapıldı. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

29 Ekim'de fabrikası açılarak üretim bandından inen Togg, Mart ayında seri üretime geçecek. Şubat'ta ise Togg'un ön satışı gerçekleşecek. Ön satışın nasıl gerçekleşeceğine dair Togg'un sosyal medya hesabından önemli bir açıklama geldi.

SATIŞTA 3 FARKLI YÖNTEM KULLANILACAK

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

Togg üç şekilde satışa sunulacak: NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve Çekiliş

TOGG TRUMORE UYGULAMASI KULLANIMA SUNULMUŞTU

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.

GÜRCAN KARAKAŞ'TAN TOGG AÇIKLAMASI

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.

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