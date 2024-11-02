Türkiye\'nin Kredi Notu Yükseldi

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükselttiğini, bu yıl 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2 kademe artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "S&P, kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2 kademe artırılan tek ülkeyiz. Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu. Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor" dedi.