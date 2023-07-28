Türkiye'nin kredi risk primi düşüşe devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin kredi risk primi düşüşe devam ediyor

28.07.2023 15:52

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumu ve TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarıyla Türkiye'nin risk primi düşüş eğiliminde hareket ediyor. TCMB yönetimindeki görev değişimi ve atanan üyelerin yüksek repütasyonuyla birlikte fiyat istikrarı konusunda atılan adımların etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün gelecek dönemde de devam etmesi öngörülüyor. BIST 100 endeksi de yükselişle 7.000 puan barajını aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı.

Analistler, TCMB Başkanı olmasının ardından ilk kez basının karşısına geçen Erkan'ın merkez bankacılığı adına iletişim tarzının oldukça başarılı bulunduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güçlü revizyona karşın Türk lirası varlıklara olan risk iştahının arttığını söyledi.

Fiyat istikrarı konusunda atılacak adımlara ilişkin yol haritasının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı bu süreçte Erkan'ın piyasalara güven verdiğini aktaran analistler, TCMB yönetimindeki görev değişiminin de bu güveni pekiştirdiğini belirtti.

TCMB başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Analistler, atanan üyelerin yurt içi ve dışı piyasalardaki repütasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve kurulan yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün gelecek dönemde de devam edebileceği öngörüsünde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle Türkiye'nin CDS'i, 398 baz puanla yaklaşık son 2 yılın en düşüğüne geriledi.

BIST 100 endeksi 7.000 puan barajını aştı

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü rekor kapanışın ardından bugün de tarihi zirvesini yeniledi.

BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250-253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı.

Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kredi risk primi düşüşe devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor
15:26 Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi başlıyor
15:21 Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde söndürüldü
15:17 Son Dakika! Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı
15:14 IDEF'ten dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjdeyi daha duyurdu: KAAN yıl sonu havada
15:10 Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde gergin anlar! Aracın önünü kesip yumrukladılar
15:09 40 milyon liralık tazminat dillere düşmüştü! Nagehan Alçı'nın avukatı konuştu: Mal paylaşımı talebi değil
15:06 1 Ağustos'ta yeni düzenleme başlıyor! Müze ücretlerine gelen zam, bakanlığı harekete geçirdi
15:02 IDEF'ten dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjde verdi: KAAN yıl sonu havada
14:58 Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 16:10:04. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin kredi risk primi düşüşe devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement