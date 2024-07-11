Türkiye'nin Kuru İncir İhracatı 2024 Yılının İlk Yarısında 140 Milyon Dolara Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Kuru İncir İhracatı 2024 Yılının İlk Yarısında 140 Milyon Dolara Yükseldi

Türkiye\'nin Kuru İncir İhracatı 2024 Yılının İlk Yarısında 140 Milyon Dolara Yükseldi

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan kuru incir, 2024 yılının ilk yarısında 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aydın'ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Türkiye, kuru incir ihracatında dünya lideri konumunu koruyor. Kuru meyve sektöründe ise miktar bazında bir düşüş yaşanmasına rağmen döviz getirisi artış gösterdi. Türkiye'nin kuru meyve ihracatı, 2024 yılının ilk yarısında 829 milyon dolar olarak gerçekleşti.

11.07.2024 10:02
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Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan kuru incir ihracatı 2024 yılının ilk yarısında 140 milyon dolara yükseldi.

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın önemli ihracat ürünü olan kuru incir, ihracatta dünya lideri konumunu korumaya devam ediyor. Cennet meyvesi olarak da bilinen kuru incirin ihracatı her geçen gün yüzleri güldürürken, 2024 yılının ilk yarısındaki ihracat rakamları gözle görülür büyüme kaydetti. Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında 30 bin 254 ton kuru incir ihraç ederken, kuru incir ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 23'lük ilerlemeyle 114 milyon dolardan 140 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden olan kuru meyve sektöründe ihracat 2024 yılının ilk yarısında miktar bazında 227 bin tondan, 200 bin tona gerilerken, döviz getirisi yüzde 15'lik artışla 722 milyon dolardan 829 milyon dolara yükseldi. Kuru meyve ihracatında 2023 yılının ilk yarısında ortalama 3 bin 184 dolar olan ton başına ihraç fiyatı, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 30'luk artışla 4 bin 128 dolara çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar listesinde yer verilen kuru meyvelerde Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri konumunda. Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına başarılı bir giriş yaptıklarını, 2024 yılının ikinci yarısında da başarı çizgisini korumayı ve yılsonu için belirledikleri 1,8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kuru İncir İhracatı 2024 Yılının İlk Yarısında 140 Milyon Dolara Yükseldi - Son Dakika

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