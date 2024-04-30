Türkiye'nin Lisanslı Elektrik Üretimi Şubatta Yüzde 8,2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Lisanslı Elektrik Üretimi Şubatta Yüzde 8,2 Arttı

Türkiye\'nin Lisanslı Elektrik Üretimi Şubatta Yüzde 8,2 Arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 25 milyon 615 bin 763 megavatsaat oldu. Lisanslı elektrik üretiminin büyük bir kısmı hidroelektrik, ithal kömür ve linyit gibi kaynaklardan sağlandı. Faturalanan elektrik tüketimi ise yüzde 13,4 artış gösterdi. Tüketimin büyük bir kısmı sanayi, mesken ve kamu/özel hizmetler sektörü tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise yüzde 0,95 artarak 96 bin 122 megavata ulaştı.

30.04.2024 09:35
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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 25 milyon 615 bin 763 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,2'si hidroelektrik, yüzde 24,7'si ithal kömür, 12,7'si linyit, yüzde 12,2'si doğal gaz ve yüzde 10,9'u rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 25 milyon 615 bin 763 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 13,4 artarak 21 milyon 559 bin 654 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,2'si sanayi, yüzde 30,7'si mesken, yüzde 25,8'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 49 milyon 829 bin 477'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3 artış görüldü. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 8,2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,3 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,95 artarak 96 bin 122 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,9'unu doğal gaz, yüzde 24,6'sını barajlı hidroelektrik, yüzde 12,4'ünü rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

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